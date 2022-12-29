Gündem Külliyede kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
POLİTİKA

Külliye'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek. Görüşmede, ekonomiden dış politikaya birçok başlığın ele alınması bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Külliyede kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Bahçeli - Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 16'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakının çalışmalarının yer alması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

13 ARALIK'TA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli en son 13 Aralık'ta MHP liderinin Çayyolu'ndaki konutunda bir araya gelmişti.

İki liderin görüşmesinin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "1 milyon İstihdam Projesi" Kamuoyu bilgilendirme programına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü
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