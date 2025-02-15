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Kuralsızlık dünya düzeni olamaz

Kuralsızlık dünya düzeni olamaz

Ahmet Özay
04:0015/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Frank Walter Steimeier
Frank Walter Steimeier

Münih’te düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steimeier’in açılış konuşması ile başladı. Cumhurbaşkanı Steimeier’in, Trump yönetimini hedef alan ‘‘Demokrasi ticari bir model değildir. Kuralsızlık dünya düzeni olamaz” sözleri dikkat çekti.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen ve transatlantik dünyanın önde gelen dış politika ve güvenlik uzmanlarını bir araya getiren uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) başladı.


DEMOKRASİ TİCARİ BİR MODEL DEĞİL

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steimeier’in Trump yönetimini hedef alan “Demokrasi ticari bir model değildir. Kuralsızlık Dünya düzeni olamaz” sözleri konferansa damga vurdu. ‘Fırtınalı günler’ geçirildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Steinmeier “Avrupa’nın Alman devletinin birinci gündem maddesi” olduğunu vurgulayarak “Almanya’nın kalbi Avrupa için atmaya devam edecek” dedi. “Üç yıldır Ukrayna’nın özgürlük mücadelesi verdiğine” dikkat çeken Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Savaşın bitirilmesi için yapılması gerekenler burada ele alınacak. Ukrayna’ya destek için her senaryo dikkate alınacak. 20 Ocak’tan beri herkes ‘Bir sonraki adım ne? Sırada ne var diye?’ soruyor. Bunları yorumlamak istemiyorum. Nefeslerin tutulduğu bu süreç nasıl bitecek? Kuralsızlık dünya düzeni olamaz. Demokrasi bir ticari model değildir” diye konuştu.


KIRIM MESELESİ GÖRÜŞÜLECEK

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in “Ukrayna'nın 2014 öncesi, yani Kırım'ın Rusya tarafından ilhakından önceki sınırlarına dönmesinin gerçekçi olmadığını’ vurgulayan sözlerinin gölgesinde başladığı dikkat çekti. Barışın sağlanması için Ukrayna'nın topraklarının bir kısmından vazgeçmesi gerektiğini belirten Hegseth’in açıklamaları konferansta büyük bir tepkiye yol açtı. Konferansa katılan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodemir Zelenski de beraberinde Kırım Türklerinden oluşan bir heyet ile Münih’e geldi. Zelenski’nin heyetinde Savunma Bakanı Rustem Ömerov ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rufat Cubarov da bulunuyor.


ALMAN HÜKÜMETİNİ HEDEF GÖSTERDİ

Amerikan Başkan Yardımcısı Vance Münih Güvenlik Zirves'inde “Alman Hükümetini göçmenler konusunda Alman halkına” hedef gösterdi. Vance’nin sözleri Güvenlik Zirvesini canlı yayınlayan Alman devlet televizyonunda “Vance, paralel dünyada mı yaşıyor?” tepkisine neden oldu.


#Almanya
#ABD
#Donald Trump

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