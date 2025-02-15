Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steimeier’in Trump yönetimini hedef alan “Demokrasi ticari bir model değildir. Kuralsızlık Dünya düzeni olamaz” sözleri konferansa damga vurdu. ‘Fırtınalı günler’ geçirildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Steinmeier “Avrupa’nın Alman devletinin birinci gündem maddesi” olduğunu vurgulayarak “Almanya’nın kalbi Avrupa için atmaya devam edecek” dedi. “Üç yıldır Ukrayna’nın özgürlük mücadelesi verdiğine” dikkat çeken Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Savaşın bitirilmesi için yapılması gerekenler burada ele alınacak. Ukrayna’ya destek için her senaryo dikkate alınacak. 20 Ocak’tan beri herkes ‘Bir sonraki adım ne? Sırada ne var diye?’ soruyor. Bunları yorumlamak istemiyorum. Nefeslerin tutulduğu bu süreç nasıl bitecek? Kuralsızlık dünya düzeni olamaz. Demokrasi bir ticari model değildir” diye konuştu.