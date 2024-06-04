Kurban Bayramı'nda hayvan atıklarını açıkta bırakanlara ceza

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, umuma açık yerlerde kurban satış ve kesimi yapanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 4 bin 810 lira, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını açıkta bırakan tesislere ise 464 bin 585 lira ceza kesileceğini açıkladı.

Kurban Bayramı süresinde kurban satış ve kesim yerlerinde çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, alınan önlemleri anlattı. Yağmur, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kurban satış ve kesimi yapanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 4 bin 810 lira, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını açıkta bırakan tesislere 464 bin 585 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 11 bin 540 lira idari para cezası verileceğini açıkladı. Yağmur, cezaların geçen yıla göre yüzde 59 arttığını, bu artışın caydırıcılık bakımından olumlu olduğunu söyledi.