Kurban Bayramı'nda trafikte 68 bin 829 güvenlik personeli görev yapacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, 68 bin 829 polis ve jandarmanın görevlendirildiğini belirterek, "Bir günde 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personel yollarda olacak" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.
Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında, trafikte güven ve huzuru sağlamakla ilgili çalışmalarını tamamladıklarını ve tedbirleri uygulamaya başladıklarını belirten Yerlikaya, 26 Mayıs'ta valiliklere tedbirlere ilişkin genelge gönderdiklerini bildirdi.
Bayram tedbirleri kapsamında trafik denetiminde görev alacak ekip ve personel sayısına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, 68 bin 829 polis ve jandarmanın görevlendirildiğini ifade etti. Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Bin 485 mobil radar ile gündüz ve gece hız denetimini yapıyoruz"
Bakan Yerlikaya, trafikte can güvenliği konusuna vurgu yaparak, kural ihlali olmaksızın otobüslerin seyahat etmesinin önemine dikkati çekti.
Havadan trafik denetimlerini yaptıklarını da anlatan Yerlikaya, "6 bin 339 saat hava araçlarımızla denetim yapıyoruz. 37 ilde helikopter ve cayrokopter ile dron da 81 ilde hava araçlarımızla biz denetimlerimizi yapıyoruz" bilgisini verdi.
Yerlikaya, kamyon, çekici ve tankerle ilgili de şunları söyledi:
"Tek derdimiz var, trafikte can kayıpları olmasın"
Sürücülere yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan Yerlikaya, en az 2 saat araç kullandıktan sonra 10 dakika dinlenme ve sık mola verilmesini istedi.