Kurban Bayramı'nda trafikte 68 bin 829 güvenlik personeli görev yapacak

"Bir günde 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personel yollarda olacak. Radarla ilgili sayımız 1485. Daha önceki gizli yolcu şeklinde yapmış olduğumuz denetimin faydalarını gördük. Çok daha güçlendirdik bunu. Yani 81 il terminallerinde hatta bazı büyük ilçe terminallerinde arkadaşlarımız bir yolcu gibi tebdili kıyafet amiyane tabirle, eskilerin tabiriyle otobüslere biniyor ve seyahat ediyor. Sürücünün tutum, davranış, kurallara hassasiyeti nedir? Bunların hepsini kaydediyor. Bu arada yolda bir uygulama olursa kendi arkadaşının da denetimi nasıl yaptığını da denetliyor. Onu da kayıt altına alıyor ve yolculuğun sonunda kendisini karşılamasıyla ilgili arkadaşlarına, oradaki görevli olan emniyet veya jandarmadaki ekibe haber veriyor. Yolculuğun sonunda kalkıyor otobüsün içerisinde kendini tanıtıyor."