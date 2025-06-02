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Kurban Bayramı'nda trafikte 68 bin 829 güvenlik personeli görev yapacak

Kurban Bayramı'nda trafikte 68 bin 829 güvenlik personeli görev yapacak

15:172/06/2025, Pazartesi
AA
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Valiliklere genelge gönderildi.
Valiliklere genelge gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, 68 bin 829 polis ve jandarmanın görevlendirildiğini belirterek, "Bir günde 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personel yollarda olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında, trafikte güven ve huzuru sağlamakla ilgili çalışmalarını tamamladıklarını ve tedbirleri uygulamaya başladıklarını belirten Yerlikaya, 26 Mayıs'ta valiliklere tedbirlere ilişkin genelge gönderdiklerini bildirdi.

Yerlikaya,
"Bayramda gidiş ve dönüş akslarında pik dönem oluyor trafikle ilgili. Özellikle şehirler arası yollarda ve bayramlaşma süresi içerisinde de o şehirlerin, ilçelerin merkezlerindeki şehir içi yerleşim yeri trafik aksında bir yoğunlaşma oluyor. Bütün tedbirlerimizi buna göre ve bundan önceki bayramdaki riskli olan durumları daha az riskli veya riski ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerimizi aldık"
dedi.

Bayram tedbirleri kapsamında trafik denetiminde görev alacak ekip ve personel sayısına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, 68 bin 829 polis ve jandarmanın görevlendirildiğini ifade etti. Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bir günde 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personel yollarda olacak. Radarla ilgili sayımız 1485. Daha önceki gizli yolcu şeklinde yapmış olduğumuz denetimin faydalarını gördük. Çok daha güçlendirdik bunu. Yani 81 il terminallerinde hatta bazı büyük ilçe terminallerinde arkadaşlarımız bir yolcu gibi tebdili kıyafet amiyane tabirle, eskilerin tabiriyle otobüslere biniyor ve seyahat ediyor. Sürücünün tutum, davranış, kurallara hassasiyeti nedir? Bunların hepsini kaydediyor. Bu arada yolda bir uygulama olursa kendi arkadaşının da denetimi nasıl yaptığını da denetliyor. Onu da kayıt altına alıyor ve yolculuğun sonunda kendisini karşılamasıyla ilgili arkadaşlarına, oradaki görevli olan emniyet veya jandarmadaki ekibe haber veriyor. Yolculuğun sonunda kalkıyor otobüsün içerisinde kendini tanıtıyor."

"Bin 485 mobil radar ile gündüz ve gece hız denetimini yapıyoruz"

Bakan Yerlikaya, trafikte can güvenliği konusuna vurgu yaparak, kural ihlali olmaksızın otobüslerin seyahat etmesinin önemine dikkati çekti.

Otobüs terminallerinde polis başmüfettişi görevlendirdiklerini aktaran Yerlikaya,
"Emniyet Genel Müdürlüğümüz, bütün teftiş kurulundaki arkadaşlarımızdan görev çıkardı. Terminallere gidiyor. Bizim o terminallerdeki polis bürolarının oradaki giriş, çıkış ve oralardaki anons sistemi, yolcuları bilgilendirme, firmaların uyması gereken kurallar bütün bunların her birinin zamanında ve etkin bir şekilde yapılıp yapılmadığını denetliyor"
diye konuştu.
Yerlikaya, Kurban Bayramından sonra bunların sonuçlarını açıklayacağını belirterek, bin 485 emniyet ve jandarma envanterindeki tüm radarların hepsinin işbaşında olduğunu dile getirdi. Yerlikaya,
"Biz bu uygulamaları, güvenlik tedbirlerini 30 Mayıs-11 Haziran arasındaki 13 günde yapıyoruz. Aslında 3 günden beri yapmaya başladık biz bayram tedbirlerini. Bugün dördüncü gündeyiz. bin 485 mobil radar ile gündüz ve gece hız denetimini yapıyoruz"
açıklamasında bulundu.

Havadan trafik denetimlerini yaptıklarını da anlatan Yerlikaya, "6 bin 339 saat hava araçlarımızla denetim yapıyoruz. 37 ilde helikopter ve cayrokopter ile dron da 81 ilde hava araçlarımızla biz denetimlerimizi yapıyoruz" bilgisini verdi.

Yerlikaya, kamyon, çekici ve tankerle ilgili de şunları söyledi:

"Bugün sabahleyin Ticaret Bakanımızla tekrar son istişarelerimizi yaptık ve birazdan da buradan çıkınca imzalayacağım ve 81 il valiliğimize ve medyamıza göndereceğiz. 4 Haziran 2025 Çarşamba saat 16.00 ile 6 Haziran 2025 Cuma saat 11.00, yani bayramın birinci günü saat 11.00'e kadar trafiği seyreltme açısından kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar belirlenen yollarda seyirlerine biz müsaade etmiyoruz. İstisnamız var mı, var. Yaş sebze, meyve, süt, süt ürünleri, frigorifik ve tıbbi malzeme taşıyan araçlar gibi bunların detaylarını bizim Emniyet Genel Müdürlüğümüz duyuruyor."

"Tek derdimiz var, trafikte can kayıpları olmasın"

Sürücülere yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan Yerlikaya, en az 2 saat araç kullandıktan sonra 10 dakika dinlenme ve sık mola verilmesini istedi.

Bakan Yerlikaya, otoyollara radar geldiğini anımsatarak
, "Buradan otoyolları kullanacak olan vatandaşlarımıza hassaten söylüyorum, her 30 kilometrede bir radar var gece ve gündüz. Otoyollarda 120 radarımız olacak. Bizim vatandaşlarımıza idari işlem, amiyane tabirle ceza yazmak gibi bir derdimiz yok. Tek bir derdimiz var, trafikte can kayıpları olmasın, yaralanma olmasın"
ifadelerini kullandı.


#kurban bayramı trafik tedbirleri
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