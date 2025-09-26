Kütahya'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarına karışan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlıların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda senet, banka dekontları, yarı otomatik av tüfeği ile örgüt üyelerinin aralarında iletişim kurdukları ve mağdurlara baskı yapmak amacıyla kullandıkları değerlendirilen 6 cep telefonu ele geçirildi.