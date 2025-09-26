Yeni Şafak
Kütahya'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Kütahya'da suç örgütüne yönelik operasyon
Kütahya'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarına karışan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda senet, banka dekontları, yarı otomatik av tüfeği ile örgüt üyelerinin aralarında iletişim kurdukları ve mağdurlara baskı yapmak amacıyla kullandıkları değerlendirilen 6 cep telefonu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerinden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




