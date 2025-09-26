Kütahya’da toplu balık ölümleri tedirgin etti.

Enne Baraj çevresinde binlerce sazan ve gümüş balığı kıyıya vurdu. Piknik yapan vatandaşlar, kıyıda binlerce ölü balıkla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Gökhan Kabayel isimli vatandaş, "Biz buraya hem balık tutmak hem de piknik yapmak için gelmiştik. Ancak kıyıya vuran balıkları görünce şoke olduk. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri bu durumu bir an önce araştırmalı ve gerekli önlemleri almalıdır" dedi.