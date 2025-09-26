Kütahya’da toplu balık ölümleri tedirgin etti.

Kütahya’da Enne Barajı’nda meydana gelen toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.
Enne Baraj çevresinde binlerce sazan ve gümüş balığı kıyıya vurdu. Piknik yapan vatandaşlar, kıyıda binlerce ölü balıkla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Gökhan Kabayel isimli vatandaş, "Biz buraya hem balık tutmak hem de piknik yapmak için gelmiştik. Ancak kıyıya vuran balıkları görünce şoke olduk. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri bu durumu bir an önce araştırmalı ve gerekli önlemleri almalıdır" dedi.
İbrahim Efe ise durumun yetkililere bildirildiğini belirterek, "Baraja kimyasal bir madde mi atıldı, balıklar neden bir anda öldü? Yetkililerin bu sorulara cevap bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yetkililer, toplu balık ve kerevit ölümlerinin sudaki oksijen seviyesinin düşmesinden kaynaklandığını açıkladı.