Gündem Kuyumcudan 750 bin değerinde altın çalan hırsızlar 24 saat geçmeden yakalandı
DİYARBAKIR

Kuyumcudan 750 bin değerinde altın çalan hırsızlar 24 saat geçmeden yakalandı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir kuyumcudan 750 bin TL değerinde altın çalan şüpheliler, 24 saat geçmeden yakalanıp emniyet işlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi İHA
Kuyumcudan 750 bin değerinde altın çalan hırsızlar 24 saat geçmeden yakalandı
Yapılan detaylı çalışmada 5 şüpheli 24 saat geçmeden yakalandı.

Alınan bilgilere göre, merkez Sur ilçesinde 24 Kasım günü sabah saatlerinde bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayında 750 bin TL değerinde altın çalındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık yapan 5 şüpheliyi kısa sürede tespit ederek, geniş çalışma başlattı.

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24 saat içinde yakalandılar

Yapılan detaylı çalışmada 5 şüpheli 24 saat geçmeden yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelilerin çalmış olduğu bir adet zincir bileklik, 17 adet yüzük, 10 çift küpe, 17 adet tekleme küpe, 3 adet bileklik, 4 adet kolye ele geçirildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Polisi alarma geçiren olay, sabah 09.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya giren Gökhan K. (43), kuyumcu çalışanı Sevilay isimli kadının boğazına bıçağı dayayıp ‘Kimseye zarar vermek istemiyorum, durumum kötü” diyerek altınları vermesini istedi.
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Bu sırada işyerindeki bir diğer çalışan Necdet isimli emekli polisin ruhsatlı tabancasını şüpheliye doğrulttu. Bıçağı bırakıp teslim olan Gökhan K., işyeri içerisinde tutuldu.
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Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede işyeri önüne gelen polis, şüpheliyi kuyumcudan çıkartarak ekip otosuna aldı.
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“Tüm paramı arkadaşıma kaptırdım”Gözaltına alınan şüpheli Gökhan K.’nın polise verdiği ilk sözlü ifadede, “Kredi çektim ve tüm paramı arkadaşıma kaptırdım. Zor durumdaydım” dediği öğrenildi.
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Olay yeri inceleme ekiplerinin işyerindeki çalışması sonrası, kuyumcu çalışanı kadın ile şüpheliyi etkisiz hale getiren emekli polis, ifade vermek için polis merkezine götürüldü.
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Antalya'da kuyumcuya giren eli bıçaklı şüpheli, işyerinde çalışan kadının boğazına bıçak dayayıp soygun yapma girişiminde bulundu. Şüpheli, bir diğer kuyumcu çalışanı emekli polisin silahı çıkarmasıyla etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerine teslim edilen şüphelinin verdiği ilk sözlü ifadede, “Kredi çektim, arkadaşıma tüm paralarımı kaptırdım. O yüzden girdim” dediği öğrenildi.


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