Kuyumcudan 750 bin değerinde altın çalan hırsızlar 24 saat geçmeden yakalandı

Alınan bilgilere göre, merkez Sur ilçesinde 24 Kasım günü sabah saatlerinde bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayında 750 bin TL değerinde altın çalındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık yapan 5 şüpheliyi kısa sürede tespit ederek, geniş çalışma başlattı.

GÜNDEM İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan dört kişi kıskıvrak yakalandı

24 saat içinde yakalandılar

Yapılan detaylı çalışmada 5 şüpheli 24 saat geçmeden yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelilerin çalmış olduğu bir adet zincir bileklik, 17 adet yüzük, 10 çift küpe, 17 adet tekleme küpe, 3 adet bileklik, 4 adet kolye ele geçirildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.