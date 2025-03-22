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Kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştılar: 3 zanlı suçüstü yakalandı

Kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştılar: 3 zanlı suçüstü yakalandı

14:1022/03/2025, Saturday
AA
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Samsun'da bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde bir kuyumcuda 20 Mart'ta 1 gramlık sahte altın bozdurmaya çalışanların olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, olayla ilgili yürüttüğü çalışmada şüpheliler A.S. (47) O.K. (57) ile İ.C.K'yi (33) tespit etti.

11 sahte altın ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin takibi sonucunda şüphelilerden A.S. ve O.K, İlkadım'da başka kuyumcuda 2 adet sahte 1 gram altın bozdurmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Diğer şüpheli İ.C.K. ise ikametinde yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 11 adet sahte 1 gramlık milli ziynet altını, 12 bin 780 lira, 300 Amerikan doları ve 72 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin sahte altınları satmaya çalıştığı anlar, kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.

#kuyumcu
#sahte altın
#Samsun

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