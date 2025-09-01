Yeni Şafak
Kuzenler arasındaki arazi kavgası ölümle bitti

Şanlıurfa'da amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti, kavgada üç kişi de yaralandı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Hıdır Çakmak (59) hayatını kaybetti, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Güvenir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası cinayet şüphelisi 3 kişi, jandarma ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



