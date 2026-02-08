Fırtınanın salı günü, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM), yarın Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı yapıldı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Fırtınanın salı günü, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#MGM
#Kuzey Ege Denizi