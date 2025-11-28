Yeni Şafak
Levent Börek'in deposuna baskın yapan zabıta 'pes' dedi: Son kullanma tarihinin üzerinden 3 yıl geçmiş

10:5728/11/2025, Cuma
IHA
Yetkililer, yapılacak ikinci denetimde gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelerin ruhsat ve hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle mühürleneceğini bildirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri gıda üretimi yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Gıda üretimi yapan börekçide son kullanma tarihinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen depoda tutulan dondurulmuş ürün zabıta ekipleri tarafından tespit edildi.

Dörtyol Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını korumayı amaçlayan çalışmalara, Zabıta Müdürü Ali Avan başkanlığındaki ekipler tarafından pastaneler ile işlenmiş gıda satışı yapılan işletmelerde ağırlık verildi. Denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve gıda güvenliği standartları detaylı şekilde incelendi.


SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN ÜRÜNLER TOPLANDI

Kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurduğu tespit edilen bazı işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Söz konusu ürünler, zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere toplandı. Öte yandan, ruhsatsız faaliyet yürüttüğü belirlenen bazı işletmelere eksiklerini gidermeleri için yarına kadar süre tanındı. Yetkililer, yapılacak ikinci denetimde gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelerin ruhsat ve hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle mühürleneceğini bildirdi.





KÜFLÜ BÖREK BULUNDU

Zabıta ekiplerinin Levent Börek’te gerçekleştirdiği denetim esnasında son kullanma tarihinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen soğuk hava deposunda bulundurulan dondurulmuş ürün zabıta ekipleri tarafından fark edildi. İşletme personeli, "Bu iade ürün, ben bunları hiç kullanmadım" diyerek kendini savunsa da zabıta müdürü Avan; "1, 2 ay değil geç kalmanız. Ben bunun satılıp sarılmadığını bilemem ki" diyerek duruma tepki gösterdi. Öte yandan tepsi içinde günlerce unutulmuş ve küflenerek tanınmaz hale gelen börek başta olmak üzere işletmede ele geçirilen son kullanma tarihi bitmiş ürünler ekipler tarafından imha edildi.




