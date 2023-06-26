|
Gündem

LGS'de depremzedeye ek kontenjan: Tercih kılavuzu bugün yayımlanacak

LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu bugün yayımlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesi geldi. Ek kontenjandan, 6 Şubat öncesinde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde kayıtlı öğrenciler yararlanacak.

09:24 . 26/06/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. Sıra, yerleştirme sürecinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem mağduru öğrencilere ek kontenjan müjdesi verdi. "Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız."

Detaylar tercih kılavuzunda yer alacak

Kararı sosyal medyadan duyuran Erdoğan, yeni düzenlemenin ayrıntıları için tercih kılavuzunu işaret etti. Düzenleme ile ilgili detaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün yayımlanacak kılavuzda yer alacak. LGS yerleştirme tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.




#LGS
#Recep Tayyip Erdoğan
#Adıyaman
#Hatay
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mustafa Masatlı kimdir?