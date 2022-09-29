Libya ve Türk deniz kuvvetleri tatbikat düzenledi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi hastane alanını maloz sahasına çevirdi

İzmir'in Selçuklu ilçesine yapımı planlanan devlet hastanesi alanına İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçların maloz ve çöp döktükleri görüntüler ortaya çıktı. Hastanenin ihalesinin 25 Ekim'de yapılacağını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. CHP'nin güzel olan her şeye düşman olduğunu söyleyen Kaya, 'Selçuk Devlet Hastanesi yapım ihalesi 25 Ekim'de yapılıyor. İstemezükçü CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ni telaş almış, hastane yapacağımız alana moloz ve çöp dökmeye başlamışlar. Yıllardır engellemek için her şeyi yaptılar, hala vazgeçmiyorlar' dedi.