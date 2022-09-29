Libya ve Türk deniz kuvvetleri tatbikat düzenledi

Tatbikata Libya'nın çıkarma gemisi IBN Ouf-132 ve Türkiye'nin TCG Gaziantep fırkateyni katıldı.
Tatbikat kapsamında çeşitli eğitimler de başarıyla gerçekleştirildi.
Tatbikata Libya'nın çıkarma gemisi IBN Ouf-132 ve Türkiye'nin TCG Gaziantep fırkateyni katıldı.
Tatbikat kapsamında çeşitli eğitimler de başarıyla gerçekleştirildi.
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