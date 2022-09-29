Gündem Libya ve Türk deniz kuvvetleri tatbikat düzenledi
YEREL GÜNDEM ORTADOĞU

Libya ve Türk deniz kuvvetleri tatbikat düzenledi

Libya ve Türk deniz kuvvetleri, Akdeniz'de ortak askeri eğitim gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Libya ve Türk deniz kuvvetleri ortak tatbikat düzenledi
Ortak askeri tatbikat

Tatbikata Libya'nın çıkarma gemisi IBN Ouf-132 ve Türkiye'nin TCG Gaziantep fırkateyni katıldı.

Tatbikat kapsamında çeşitli eğitimler de başarıyla gerçekleştirildi.

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