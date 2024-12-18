Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Gerçekleşen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mikati ortak basın toplantısında konuştu.









Lübnan Başbakanı Mikati: Önce Allah'a sonra Türkiye'ye güvenmemiz gerektiğini öğrendik Gündem / Politika





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Her kim daha fazla kan dökerek güvenliğini artıracağına inanıyorsa vahim bir yanlışın içindedir.

İsrail hükümetinin bunu anlamadığına şahit oluyoruz.

İsrail'in Lübnan'da yol açtığı hasarı tanzim etmesi için uluslararası baskının artırılması gerekiyor.

Türkiye ile Lübnan arasında çok geniş bir yelpazede iş birliği mevcuttur.

Lübnan'ı hedef alan her türlü teşebbüsün karşısındayız.

Suriye'de artık yeni bir dönem başladı.

Suriye'nin iki önemli komşusu olarak Lübnan'la birlikte hareket etme konusunda mutabıkız.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması da ülkemizin asla taviz vermeyeceği başka bir husustur.

Suriyeli kardeşlerimize buradan şu mesajı iletmek istiyorum: Bu dönem karşılıklı teenni ile hareket edilmesi gereken kritik bir dönemdir.

Basiret ve ferasetiyle Suriye'nin bu süreci alnının akıyla yöneteceğine inanıyorum.

Suriye'nin istikrarının bölgenin istikrarı anlamına geldiğini bilen herkesin destek vermesi gerektiğine inanıyorum.

"Önce Allah'a sonra Türkiye'ye güvenmemiz gerektiğini öğrendik"

Lübnan Başbakanı Mikati'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Lübnan'ın içinden geçtiği tarih boyunca her çetrefilli dönemde Türkiye bir destek ülkesi olarak oryaya çıkmıştır.

Kardeşane duygularınızdan dolayı minnettarız.

Köklü ilişkilerden dolayı da mutluyuz.

Lübnan'da olup biten bütün gelişmeleri yakından izliyorsunuz.

Maalesef ülkemiz aylardan beridir İsrail'in saldırıları neticesinde ekonomik ve çevresel anlamda ciddi zararlar maruz kalmıştır.

Bu durmuş da değildir.

Her gün daha gerçekleşen ihlallerle devam etmektedir.

İsrail ateşkese uygun davranmamaktadır ve ateşkeste belirtilen hususlara da bağlı kalmamaktadır.

Sizler hem uluslararası hem bölgemizde ve Arap ülkeleriyle çok geniş bir ilişki ağına sahipsiniz.

Bu bağlamda İsrail saldırıları neticesinde zarar görmüş olan desteklenmesi hususunda üzerinize düşen rolü fazlasıyla yapacağınıza inanıyorum.

İsrail'in Suriye'de fırsat içerisinde girdiğini görüyoruz.

Lübnan olarak bu bağlamda da Türkiye ile birlikte iş birliğimiz önemli.

Sayın Cumhurbaşkanı. Önümüzdeki dönem dayanışma ve iş birliğine yeni kapıların aralandığı bir dönem olacaktır.

Sonuç olarak Lübnan bir kriz geçirdi, kriz yaşadı belki de dünyada her anlamda çok kötü diyebileceğimiz bir kriz yaşadı ancak şunu öğrendik: Önce Allah'a daha sonra da Lübnan dostlarına ve Türkiye'ye güvenmemiz gerektiğini öğrendik. Türkiye ve Lübnan dostluğu yaşasın.











