Lunaparkta feci kaza: 17 yaşındaki genç kızın durumu ciddi

Trabzon'da lunaparkta ağır yaralanan gencin tedavisi sürüyor.
Trabzon'daki lunaparkta, ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletindeki demire başını çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Rabia Nur Sağır tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, 24 Mart'ta Yeni Mahalle'deki lunaparka giden 17 yaşındaki Rabia Nur Sağır ve arkadaşı ranger oyun aletine bindi.
Sağır, iddiaya göre, koltukta oturduğu sırada ön kısımdaki demire başını çarparak yaralandı.
Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sağır, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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