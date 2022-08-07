Maganda kurşunu bir çocuğu vurdu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sokakta oyun oynadığı sırada sırtına mermi isabet eden Abdulsamet Ceylan (11) ağır yaralandı. Oğlunun yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Tuğba Ceylan, "Evin yakınında düğün vardı. Silahlar ateşleniyordu. Bu eğlence değil. Havaya ateş açılınca, eğlence olmaz" dedi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Biroğul Mahallesi'nde meydana geldi. Yaz tatili için ailesi ile birlikte İstanbul'dan gelen Abdulsamet Ceylan, sokakta oyun oynadığı sırada birden kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan'ın sırtına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Giresun Kadın ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Ceylan, burada yoğun bakıma alındı. Polis ekipleri, çocukların oyun oynadığı alanının yakında yapılan bir düğünde silahlarla havaya ateş edildiğini tespit etti. Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Oğlunun evin önünde arkadaşları ile olduğunu belirten Tuğba Ceylan, "Oğlum, arkadaşlarına 'Sırtım çok ağrıyor' diyerek yere düştü. Ben de koştum. Baktım, sırtı kanlar içerisinde. Hemen hastaneye kaldırdık. Şu an yoğun bakımda. Evin yakınında bir düğün vardı, silahlar ateşleniyordu. Eğlenceleri bizi mahvetti. Yapmasınlar, kurşun sıkmasınlar. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın. Bu eğlence değil. Böyle eğlence olmaz. Havaya ateş açılınca, bu bir eğlence olmuyor" dedi.

Oğlunun yarın doğum günü olduğunu da ifade eden Ceylan, "Oğlumun kafasına, kalbine de kurşun gelebilirdi, yapmasınlar. Çok acı çekiyoruz. Başkaları bu acıyı çekmesin" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 5 Bayram namazı sonrası uyumak için yatak odasına giden Esad Şengül, aniden gelen silah sesleriyle uyandı. Şengül, 2 noktadan seken kurşunun gardıroba isabet ettiğini gördü. Eşi ve 2 çocuğu ile birlikte cam olmayan bir odaya geçen Şengül ailesi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler detaylı incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay sırasında çocuklarının yan odada uyuduğunu belirten Esad Şengül, “Çocuklar uyuduğu için ben de uzanmıştım. Buralarda bayramlarda genelde silah atılır, bu yüzden dışarıdan silah sesleri geliyordu. Uzandıktan 5-10 dakika sonra patlama gibi bir kırılma sesi ile uyandık. Kalktıktan sonra aynayı gördüm. Onu gördükten sonra kurşun geldiğini anladım. Apar topar odadan çıktık ve yan odadaki çocuklarım için tedirgin oldum. Daha sonra çocukları da alıp camın olmadığı antre bölümüne geçtik. Polis ekiplerine haber verdik, olay yeri inceleme geldi. Böyle bir olayı biz hafif atlattık, çok daha ciddi sorunlar olabilirdi. Biz ucuz atlattık ama Samsun’da başka olaylar da yaşandı. Can kayıplarının olmaması için duyarlılık oluşmasını istiyoruz. Bu tür olayların üzerine gidilmesi gerekiyor. Temennimiz böyle olayların hiç yaşanmaması. Allah'tan çocuklar uyuyordu silah seslerini ve cam patlamasını duymadılar” diye konuştu. Maganda kurşunu camı kırıp yatak odasına girdi: Çocuklar uyurken sekerek gardıroba isabet etti Samsun'da, bayram sabahı magandaların açtığı ateşte Esad Şengül'ün evinin yatak odası camından giren kurşun, iki noktadan sekerek gardıroba isabet etti. Büyük korku yaşadıklarını belirten Şengül, “Allah'tan çocuklar uyuyordu, silah seslerini ve cam patlamasını duymadılar" dedi.

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