Gündem Maganda kurşunu bir çocuğu vurdu
GİRESUN

Maganda kurşunu bir çocuğu vurdu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sokakta oyun oynadığı sırada sırtına mermi isabet eden Abdulsamet Ceylan (11) ağır yaralandı. Oğlunun yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Tuğba Ceylan, "Evin yakınında düğün vardı. Silahlar ateşleniyordu. Bu eğlence değil. Havaya ateş açılınca, eğlence olmaz" dedi

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Maganda kurşunu bir çocuğu vurdu
Arşiv

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sokakta oyun oynadığı sırada sırtına mermi isabet eden Abdulsamet Ceylan (11) ağır yaralandı. Oğlunun yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Tuğba Ceylan, "Evin yakınında düğün vardı. Silahlar ateşleniyordu. Bu eğlence değil. Havaya ateş açılınca, eğlence olmaz" dedi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Biroğul Mahallesi'nde meydana geldi. Yaz tatili için ailesi ile birlikte İstanbul'dan gelen Abdulsamet Ceylan, sokakta oyun oynadığı sırada birden kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan'ın sırtına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Giresun Kadın ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Ceylan, burada yoğun bakıma alındı. Polis ekipleri, çocukların oyun oynadığı alanının yakında yapılan bir düğünde silahlarla havaya ateş edildiğini tespit etti. Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Oğlunun evin önünde arkadaşları ile olduğunu belirten Tuğba Ceylan, "Oğlum, arkadaşlarına 'Sırtım çok ağrıyor' diyerek yere düştü. Ben de koştum. Baktım, sırtı kanlar içerisinde. Hemen hastaneye kaldırdık. Şu an yoğun bakımda. Evin yakınında bir düğün vardı, silahlar ateşleniyordu. Eğlenceleri bizi mahvetti. Yapmasınlar, kurşun sıkmasınlar. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın. Bu eğlence değil. Böyle eğlence olmaz. Havaya ateş açılınca, bu bir eğlence olmuyor" dedi.
Oğlunun yarın doğum günü olduğunu da ifade eden Ceylan, "Oğlumun kafasına, kalbine de kurşun gelebilirdi, yapmasınlar. Çok acı çekiyoruz. Başkaları bu acıyı çekmesin" diye konuştu.

Maganda kurşunu camı kırıp yatak odasına girdi: Çocuklar uyurken sekerek gardıroba isabet etti
FOTOĞRAF 5
Title
Bayram namazı sonrası uyumak için yatak odasına giden Esad Şengül, aniden gelen silah sesleriyle uyandı. Şengül, 2 noktadan seken kurşunun gardıroba isabet ettiğini gördü.
Title
Eşi ve 2 çocuğu ile birlikte cam olmayan bir odaya geçen Şengül ailesi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler detaylı incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.
Title
Olay sırasında çocuklarının yan odada uyuduğunu belirten Esad Şengül, “Çocuklar uyuduğu için ben de uzanmıştım. Buralarda bayramlarda genelde silah atılır, bu yüzden dışarıdan silah sesleri geliyordu.
Title
Uzandıktan 5-10 dakika sonra patlama gibi bir kırılma sesi ile uyandık. Kalktıktan sonra aynayı gördüm. Onu gördükten sonra kurşun geldiğini anladım. Apar topar odadan çıktık ve yan odadaki çocuklarım için tedirgin oldum. Daha sonra çocukları da alıp camın olmadığı antre bölümüne geçtik. Polis ekiplerine haber verdik, olay yeri inceleme geldi.
Title
Böyle bir olayı biz hafif atlattık, çok daha ciddi sorunlar olabilirdi. Biz ucuz atlattık ama Samsun’da başka olaylar da yaşandı. Can kayıplarının olmaması için duyarlılık oluşmasını istiyoruz. Bu tür olayların üzerine gidilmesi gerekiyor. Temennimiz böyle olayların hiç yaşanmaması. Allah'tan çocuklar uyuyordu silah seslerini ve cam patlamasını duymadılar” diye konuştu.
Maganda kurşunu camı kırıp yatak odasına girdi: Çocuklar uyurken sekerek gardıroba isabet etti
Samsun'da, bayram sabahı magandaların açtığı ateşte Esad Şengül'ün evinin yatak odası camından giren kurşun, iki noktadan sekerek gardıroba isabet etti. Büyük korku yaşadıklarını belirten Şengül, “Allah'tan çocuklar uyuyordu, silah seslerini ve cam patlamasını duymadılar" dedi.

Düğününde canından oldu: Maganda kurşunu isabet eden gelin hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 7
Title
Maganda kurşunu en mutlu günü kana buladı. İran'ın Firuzabad kentindeki bir düğünde iddiaya göre, damadın kuzeni olduğu belirtilen bir kişi, silahını çıkararak havaya ateş attı.
Title
36 yaşında olduğu öğrenilen magandanın silahından çıkan mermi, 24 yaşındaki gelin Mahvash Leghaei'nin kafasına isabet etti.
Title
Gelin, bir anda kanlar içinde kalarak yere yığıldı, hastanede tedavi altına alınan Leghaei girdiği komadan ise çıkamadı, hayatını kaybetti.
Title
Olayın ardından İran'da sık sık uyarılarda bulunulmaya başlandı.
Title
Ancak düğünlerde havaya ateş açmak İran ve Orta Doğu bölgesinde yaygın bir gelenek.
Title
Dünyada ve ülkemizde maalesef bu gelenek sonrası bir çok kişi hayatını kaybediyor.
Title
En mutlu günümüzde bunu yaşamayalım.
Düğününde canından oldu: Maganda kurşunu isabet eden gelin hayatını kaybetti
İran'ın Firuzabad şehrinde korkunç bir olay meydana geldi. Düğün sırasında havaya ateş açan bir maganda gelinin ölümüne neden oldu. 24 yaşındaki gelin, en mutlu gününde hayata gözlerini yumdu.


Savcılık harekete geçti

Savcılık harekete geçti

İslam'a hakaret içeren listeler tek tek tespit edildi.
Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji saat verdi

​10 il için sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir.
Gazzede hedef çocuk ve kadınlar

​En az 24 şehit 203 yaralı.

​Beyninizi tamamen yenileme gücüne sahip

Biden ikna etmeli

​Putin'le ruble üzerinde anlaştık.
Karadan ve havadan müdahale

Karadan ve havadan müdahale

​Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı.

​Provokatörler şimdi de İstanbul'da.

​Havuzdaki tüm sorular incelemede.

​Yabancı turist sayısı 7 milyonu aştı.

​Ünlü seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti.

Gelecek yapay zeka uzmanlarının.

​Beşiktaş, son dakika golüyle Kayserispor'u 1-0 yendi
Atom Ajansı'ndan uyarı

Atom Ajansı'ndan uyarı

​Zaporijya'da nükleer tehlike.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.