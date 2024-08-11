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Maganda kurşunu düğünü kana buladı: Bir ölü bir yaralı

Yurt genelinde maganda kurşunu dolayısıyla yaşanan üzücü olaylara bir yenisi daha eklendi. Giresun'un Eynesil ilçesinde düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açılması sonucu davetlilerden Hüseyin Ölçücü (58) hayatını kaybetti, Bilal Yetim (62), ağır yaralandı.

07:48 - 11/08/2024 Pazar
DHA
Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Giresun'da açık havada düzenlenen düğünde kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla rastgele havaya ateş edildi.


Bir ölü bir yaralı

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Ören beldesinin Kıran Mahallesi'nde meydana geldi.


Rastgele havaya ateş edilmesi sonucu mermilerin isabet ettiği Hüseyin Ölçücü ve Bilal Yetim, ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Yetim ve Ölçücü, düğündekiler tarafından Eynesil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ameliyata alınan yaralılardan Hüseyin Ölçücü, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastanede tedaviye alınıp, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Bilal Yetim'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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