Maganda kurşunu düğünü kana buladı: Bir ölü bir yaralı

İstanbul'da cani koca, iki yıldır boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında başından vurarak canince öldürdü. Cinayet sonrası eşinin cansız bedeninin başında bekleyen cani koca polis ekipleri tarafından zorla gözaltına alındı. Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayet sonrasında mahalle sakinleri ise cani kocaya öfkelendi. Cani kocanın gözaltına alındıktan sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istediği öğrenilirken, mahalle sakinleri, "Kendi kafasına silahı dayadı ama o kadar cesaretli olduğunu zannetmiyorum. Kendi kafasına sıkamadı, keşke kendine de sıksaydı." ifadeleriyle öfkelerini dile getirdi. Öte yandan yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.