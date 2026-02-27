Mağdur aileden adalet isyanı

19 Ocak’ta Menderes ilçesine meydana gelen olayda, teravi namazına giden A.A.U. cami çıkışı sigara vermediği gerekçesiyle C.U. tarafından bıçaklandı. Saldırı sonrası 4 gün yoğun bakımda kalan genç taburcu edilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Yaralı gencin babası Ali Uzun, saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Oğlunun ölümden döndüğünü ifade eden Uzun, "Oğlum, 3,5 saat ameliyatta kaldı. Biz şikâyetçiyiz. Sonuna kadar adalet arayacağız. Çocuğun serbest bırakılması bizi sarstı” diye konuştu.

Serbest bırakılan saldırgan sosyal medya hesabından, "Yaşım mı küçük bu önemsiz artık, biz kime ne olduysa bilerek yaptık" paylaşımında bulundu. Bu paylaşımın psikolojilerini bozduğunu anlatan Baba Uzun, hiçbir pişmanlık emaresi görmediklerini vurguladı.