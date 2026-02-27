Yeni Şafak
Mağdur aileden adalet isyanı

Saliha Engin
04:0027/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
C.U. ve A.A.U.
İzmir’de bıçaklanan A.A.U’un (16) babası Ali Uzun, saldırgan C.U.’nun (14) serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

19 Ocak’ta Menderes ilçesine meydana gelen olayda, teravi namazına giden A.A.U. cami çıkışı sigara vermediği gerekçesiyle C.U. tarafından bıçaklandı. Saldırı sonrası 4 gün yoğun bakımda kalan genç taburcu edilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Yaralı gencin babası Ali Uzun, saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Oğlunun ölümden döndüğünü ifade eden Uzun, "Oğlum, 3,5 saat ameliyatta kaldı. Biz şikâyetçiyiz. Sonuna kadar adalet arayacağız. Çocuğun serbest bırakılması bizi sarstı” diye konuştu.

PİŞMANLIK EMARESİ YOK

Serbest bırakılan saldırgan sosyal medya hesabından, "Yaşım mı küçük bu önemsiz artık, biz kime ne olduysa bilerek yaptık" paylaşımında bulundu. Bu paylaşımın psikolojilerini bozduğunu anlatan Baba Uzun, hiçbir pişmanlık emaresi görmediklerini vurguladı.




#saldırı
#izmir
#toplum
