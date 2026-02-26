Yeni Şafak
Üniversitede dönem ödevi tartışması kanlı bitti: Bir öğrenci göğsünden bıçaklandı

10:2526/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
DHA
Beyoğlu’nda üniversitede 'dönem ödevi' kavgasında arkadaşını göğsünden bıçakladı
İstanbul Beyoğlu’nda özel bir üniversitede iki öğrenci arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. İddiaya göre, 3’üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile aynı fakültede öğrenim gören Ferhat D. (25) arasında dönem ödevi nedeniyle tartışma yaşandı. Ferhat D.’nin, yangın merdivenine çağırdığı Serhan M.’yi göğsünden üç kez bıçakladığı öne sürüldü. Ağır yaralanan Serhan M., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Ferhat D. ise olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak tutuklandı.

Olay, 24 Şubat Salı günü saat 17.20 sıralarında Örnektepe Mahallesi’nde bulunan özel üniversitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. İki öğrencisi arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat D., Serhan M.’yi yangın merdivenine çağırdı. Burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.’yi göğsünden 3 kez bıçakladı.

Yangın merdiveninde bıçakladı

Olayın ardından Serhan M. ağır yaralanırken, Ferhat D. ise üniversiteden kaçtı. Öğrencilerin ihbarı üzerine üniversiteye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Serhan M.' yi ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan öğrencinin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Beyoğlu asayiş polisi yakaladı

Diğer yandan olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üniversitedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı; görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalarda Ferhat D., Hasköy Piripaşa Mahallesi’nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan Ferhat D., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Ferhat D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ferhat D., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferhat D.’nin poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu da öğrenildi.






