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POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal görevinden affını istedi

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptığı açıklamada "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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AK Parti Grup Başkanvekili Ünal görevinden affını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden affını istedi.

  • Mahir Ünal paylaşımında "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerini kullandı.

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