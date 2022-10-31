AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal görevinden affını istedi

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden affını istedi.
- Mahir Ünal paylaşımında "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerini kullandı.
Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.
Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.— Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) October 31, 2022
AK Parti Grup Başkanvekili'ne Özlem Zengin getirildi.