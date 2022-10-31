AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal görevinden affını istedi AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptığı açıklamada "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

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