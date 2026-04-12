Malatya'da İsrail'in Filistinli esirlere yönelik 'idam yasası' protesto edildi

"Onlar bu ümmeti sürgünle, hapisle, ölümle korkutulabileceğini zannediyorlar. 5 çocuğunu şehit veren bir anne 6'ncı çocuğunu da öne sürüp 'Razı olduğun zamana kadar al benden' diyorsa bu ümmet korkabilir mi? Elinde taşla tanklara meydan okuyan gençler, özgürlük dansları yapıyorsa bu ümmet siner mi? 'Mescid-i Aksa özgürleşmedikçe sakın daha geri dönmeyi düşünme' diyerek canını, cananını, eşini, çocuğunu, evladını cepheye gönderenler olduğu müddetçe Aksa esir kalır mı?"