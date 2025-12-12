Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduran şüphelilerin yakalanmasına yönelik Battalgazi ve Kale ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.