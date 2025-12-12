Yeni Şafak
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

17:4512/12/2025, Cuma
AA
Malatya.
Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduran şüphelilerin yakalanmasına yönelik Battalgazi ve Kale ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda ruhsatsız 1 yivli tüfek, 2 yivsiz tüfek, 2 tabanca ve 1 havalı tüfek, 838 fişek ile 20 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.




#kaçakçılık
#Malatya
#silah
