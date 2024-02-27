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Manisa Valiliği'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Defteri imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da düzenlediği miting sonrası Valiliğe geçerek Enver Ünlü ile bir araya geldi. Manisa'da yürütülen çalışmalar ve yapılması planlanan projelere ilişkin Vali Enver Ünlü'den detaylı bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik Özel Defterini de imzaladı.

Semih Bozkuş
22:12 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 23:05 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Vali Ünlü'yü ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Vali Ünlü'yü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valisi Enver Ünlü ile makamında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa mitingi sonrası Vali Ünlü'yü makamında ziyaret ederek Valilik Özel Defterini imzaladı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Enver Ünlü'den Manisa'nın genel durumu, Manisa'da yürütülen çalışmalar ve yapılması planlanan projelere ilişkin detaylı bilgi aldı.

Vali Ünlü, Manisa'ya göstermiş olduğu yakın ilgi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduklarını ifade etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok nerede ve kimlerle demlendiği belli değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok nerede ve kimlerle demlendiği belli değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, "Muhalefet lideri endişe etmesin, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakın. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz." dedi. Erdoğan, "Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Peki, CHP'nin kurduğu ittifaklarda böyle bir açıklık var mı? Hatırlarsanız eski CHP genel başkanının kurdukları masa dışındaki bir parti genel başkanıyla yaptığı bakanlık ve bürokrasi pazarlığı seçimden sonra ortaya çıkmıştı. Şimdiki CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok. Bu parti adına kimi isimlerin nerede ve kimlerle demlendiği belli değil." ifadelerini kullandı.


#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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#Enver Ünlü
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