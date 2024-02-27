Manisa Valiliği'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Defteri imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valisi Enver Ünlü ile makamında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa mitingi sonrası Vali Ünlü'yü makamında ziyaret ederek Valilik Özel Defterini imzaladı.
Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Enver Ünlü'den Manisa'nın genel durumu, Manisa'da yürütülen çalışmalar ve yapılması planlanan projelere ilişkin detaylı bilgi aldı.
Vali Ünlü, Manisa'ya göstermiş olduğu yakın ilgi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduklarını ifade etti.