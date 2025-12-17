Yeni Şafak
Manisa'da asayiş ve narkotik uygulaması: 14 tutuklu

23:5317/12/2025, Çarşamba
DHA
Manisa'nın Kula ilçesi genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda birçok farklı suçtan aranan toplam 23 kişi yakalandı. Hakkında 4 ay ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde, son 10 günde polisin düzenlediği asayiş ve narkotik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde 14'ü tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde, polis ve mahalle bekçilerinin katılımıyla son 10 gün asayiş ve narkotik denetlemeleri yapıldı. İlçe genelinde yürütülen kapsamlı çalışmada farklı suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çalışmalar sonucunda; alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, hakaret, basit ve kasten yaralama, zorlama hapsi, bina içerisinden hırsızlık, hükümlünün kaçması, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet ile çekle ilgili karşılıksız işlem yapma gibi suçlardan aranan toplam 23 kişi yakalandı.

Adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden, haklarında 4 ay ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer 9 şüpheli ise savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı.




