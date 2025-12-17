Manisa'da asayiş ve narkotik uygulaması: 14 tutuklu

Manisa'nın Kula ilçesinde, polis ve mahalle bekçilerinin katılımıyla son 10 gün asayiş ve narkotik denetlemeleri yapıldı. İlçe genelinde yürütülen kapsamlı çalışmada farklı suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çalışmalar sonucunda; alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, hakaret, basit ve kasten yaralama, zorlama hapsi, bina içerisinden hırsızlık, hükümlünün kaçması, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet ile çekle ilgili karşılıksız işlem yapma gibi suçlardan aranan toplam 23 kişi yakalandı.