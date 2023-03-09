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Manisa'da fünyeyle patlatılan valizden sucuk, tereyağı ve kıyafet çıktı

Manisa'da eski Vali Konağı karşısındaki parkta görülen valiz, paniğe neden oldu. Bomba uzmanının fünyeyle patlattığı valizden kangal sucuk, tereyağı ve kadın kıyafetleri çıktı.

14:52 . 9/03/2023 Perşembe
DHA
Bomba imha ekipleri, özel koruyucu kıyafetlerini giyerek yaklaştıkları çantaya fünye yerleştirdi.

Bomba imha ekipleri, özel koruyucu kıyafetlerini giyerek yaklaştıkları çantaya fünye yerleştirdi.

Manisa'daki olay, saat 11.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesinde, eski Vali Konağı karşısındaki Fatih Parkı'nda meydana geldi. Parkta valiz olduğunu fark eden çevredekiler, şüphe üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Polis, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Bomba imha ekipleri, özel koruyucu kıyafetlerini giyerek yaklaştıkları çantaya fünye yerleştirdi. Çevredekilere kontrollü patlama gerçekleştirileceği yönünde yapılan uyarı sonrası valiz, fünye ile patlatıldı. Bomba imha uzmanının kontrol ettiği valizden kangal sucuk, tereyağı ve kadın kıyafetleri çıktı. 

Kocaeli'de sahipsiz çanta fünyeyle patlatılırken çevredekiler cep telefonu ile canlı yayın yaptılar
Kocaeli'de sahipsiz çanta fünyeyle patlatılırken çevredekiler cep telefonu ile canlı yayın yaptılar

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde durağa bırakılan çanta fünyeyle patlatıldı. D-130 yolu önlem amaçlı trafiğe kapatılırken, 2 kişinin tehlikeye aldırış etmeden cep telefonlarıyla sosyal medyada canlı yayın yapması dikkat çekti. Olay saat 11.00 sıralarında Sahil Mahallesi D-130 yolu üzerinde meydana geldi. Halk otobüsü durağında bir çanta olduğunu görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tedbir amaçlı D-130 yolu ile çevresinde bulunan cadde ve sokakları araç ve yaya trafiğine kapattı. Bu sırada polis ekipleri, çevrede bulunan kişileri olay yerinden uzaklaştırmak için büyük çaba harcadı. Durakta bulunan çanta, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Çevrede bulunan 2 kişinin tehlikeye aldırış etmeden cep telefonlarıyla sosyal medyada canlı yayın yapması dikkat çekti. Patlamanın ardından bu kişilerin kontrolsüz bir şekilde patlatılan çantanın yanına kadar gelip görüntüleme yapmaya devam ettikleri görüldü. Patlatılan çantadan bebek bezi, şarj aleti ve kişisel eşyalar çıktı.

#Manisa
#Fünye
#Şehzadeler
23 dakika önce
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Manisa'da fünyeyle patlatılan valizden sucuk, tereyağı ve kıyafet çıktı
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