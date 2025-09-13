Yeni Şafak
Manisa'da okul servislerine denetim: Trafikten men ve para cezaları uygulandı

00:2713/09/2025, Cumartesi
IHA
Manisa Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

Manisa'da polis ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde kusurlu görülen 12 araç ve sürücüsüne toplamda 31 bin 317 lira idari para cezası uygulandığı ve 2 aracın da trafikten men edildi.

Manisa’da okul servisleri sıkı denetime alınırken, 12 sürücüye ceza kesildiği, 2 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerince 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında 34 ekip ve 66 personelin katılımıyla gerçekleştirilen okul servisleri denetimlerinde 825 araç ve sürücüsü kontrol edildiği açıklandı. Denetimler sonucunda kusurlu görülen 12 araç ve sürücüsüne toplamda 31 bin 317 lira idari para cezası uygulandığı ve 2 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenli yolculuk yapabilmesi için okul servis araçları üzerindeki denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.



