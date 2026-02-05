Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Manisa'da trenin çarptığı genç yaralandı

Manisa'da trenin çarptığı genç yaralandı

22:385/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Eskişehir-İzmir seferini yapan yolcu treni
Eskişehir-İzmir seferini yapan yolcu treni

Manisa'da Eskişehir-İzmir seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki B.İ'ye çarptı. Yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu treninin çarptığı 20 yaşındaki kişi yaralandı.

Eskişehir-İzmir seferini yapan 7218 sayılı yolcu treni, 2. Anafartalar Mahallesi'nde hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan B.İ'ye (20) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



#Manisa
#Tren Kazası
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası’ndaki puanı kaç? Fenerbahçe'nin gruptaki son maçı hangi takımla?