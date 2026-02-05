Manisa'da trenin çarptığı genç yaralandı

Eskişehir-İzmir seferini yapan yolcu treni
Manisa'da Eskişehir-İzmir seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki B.İ'ye çarptı. Yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu treninin çarptığı 20 yaşındaki kişi yaralandı.
Eskişehir-İzmir seferini yapan 7218 sayılı yolcu treni, 2. Anafartalar Mahallesi'nde hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan B.İ'ye (20) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
#Manisa
#Tren Kazası
#Yaralı