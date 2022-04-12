Mansur Yavaş: Adaylık rızam ve bilgim dışında

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterebilecekleri çıkışına cevap verdi. Yavaş, belediye hizmetlerini anlatacağı toplantıya davet için muhalefet liderlerine tura çıktı. Yavaş’ın ilk durağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Ziyarette Yavaş’a Ümit Özdağ’ın “Zafer Partisi olarak Mansur Bey’e bizim adayımız olmasını teklif edebiliriz” açıklaması soruldu.

BELEDİYE BAŞKANI GÖREVİNİ YAPMALI

Yavaş, şunları söyledi: “Biliyorsunuz ben bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı, seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli. İşini gücünü yapmalıdır. Ben seçilmeden önce şöyle bir söz vermiştim. Bize oy vermeyenleri düşman gözüyle görmüyoruz. Seçim kazanırsak zafer kazanmış olmayacağız, diye. O tavrımı aynen devam ettiriyorum.”

GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

“Hiç kimseyi ayırmadan herkesi kucaklayarak eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Bu arada tabii ki bazı siyasi muarızların bu tür konuşmalarına da şahit oluyoruz ama o çizgimi de hiç bozmadım. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar, benim rızamın dışında, bilgim dışında. Ben de görevimin başındayım.” Aynı soru Akşener’e de yöneltildi. Ancak Akşener kameralardan kaçarak adaylık sorusuna yanıt vermedi.

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Neyin peşindesin?

Mansur Yavaş’ın ‘kamu görevlisiyim’ ifadelerine AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin tepki gösterdi. Şahin, sosyal medya paylaşımında “Madem kendini ‘kamu görevlisi’ olarak görüyorsun; bir siyasi partinin genel merkezinde, bir siyasi partinin logosunun önünde, bir siyasi partinin genel başkanıyla ne işi var o zaman? Neyin peşindesin?” ifadelerini kullandı.

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