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Mardin'de feci kaza: İşçi servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı yaralılar var

Mardin'de feci kaza: İşçi servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı yaralılar var

10:1512/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
DHA
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

Mardin'de minibüs ile pikap çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Ekinciler Mahallesi yakınında meydana geldi. İşçileri taşıyan 47 ADN 692 plakalı minibüs ile plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bazı yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Mardin
#trafik kazası
#kaza

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