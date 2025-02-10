İstanbul'da E-5'te zincirleme kaza: Yaralılar var

Kaza, öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi'nde D-100 Karayolu Beylikdüzü yönünde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 10 Z 5125 plakalı otomobille 34 HG 1125 ve 34 VIC 02 plakalı iki kamyonet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hava yastıkları açılan otomobilde ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından araçlardan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı.2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından kaza sırasında trafiğe kapatılan iki şerit yeniden açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.