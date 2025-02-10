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İstanbul'da E-5'te zincirleme kaza: Yaralılar var

İstanbul'da E-5'te zincirleme kaza: Yaralılar var

16:0310/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
DHA
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Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Avcılar D-100 Karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.

Avcılar D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası gerçekleşti.


Kaza, öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi'nde D-100 Karayolu Beylikdüzü yönünde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 10 Z 5125 plakalı otomobille 34 HG 1125 ve 34 VIC 02 plakalı iki kamyonet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hava yastıkları açılan otomobilde ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından araçlardan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı.2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından kaza sırasında trafiğe kapatılan iki şerit yeniden açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.



#Avcılar
#D-100
#trafik kazası

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