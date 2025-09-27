Yeni Şafak
Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

14:5627/09/2025, Cumartesi
AA
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 grup arasında çıkan, M. Veysi Demir'in (50) hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın nedeni ortaya çıktı.

Arsada kepçeyle temizlik yapıldığı, bu sırada yükselen toz nedeniyle tarafların tartışmaya başladığı öğrenildi. Demir'in de kavgayı ayırmak için tarafların arasında girdiği ve vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirtildi.

Altı kişi yaralandı

Kavgada Veysi D. (35) olay yerinde hayatını kaybetti, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35),Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) yaralandı.

Bazı şüpheliler, ifadelerinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.



