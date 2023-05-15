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Mardin’de KYK yurdunda kalan depremzedeler: Allah devletimizden razı olsun her şeyimizi karşıladılar

Kahramanmaraş merkezli sarsıcı depremlerden etkilenen illerden Hatay ve Malatya'daki depremzedeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Mardin Artuklu Kız öğrenci yurdunda misafir ediliyor. "Allah devletimizden razı olsun" diyen depremzede, "Her şeyimizi karşıladılar, çok memnunuz" diye konuştu.

12:25 . 15/05/2023 Pazartesi
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Mardin

Mardin

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen 11 ilden bazı vatandaşlar, farklı şehirlere yerleşti. Hatay ve Malatya’dan giden bazı depremzedeler Mardin’de KYK yurduna yerleştirildi. Her türlü ihtiyaçlarının karşılama olanağı sunulan depremzedeler, 4 kişilik odalarda sosyal yaşam alanında zaman geçirme imkanı buluyor.

Hatay’da evi ağır hasar alan Emine Demir, deprem gecesi sesler gelince yataktan fırladığını ve çocuklarına yanına gelmeleri için seslendiğini söyledi.



"Devletimizden çok memnunuz"

Çocuklarından küçük kızının yanına ulaştığını belirten Demir, "Diğer iki çocuğum diğer odada kaldı. Elektrik kesildi, çok zor durumda kaldık, akrabalarımıza ulaşamadık. O hafta camide kaldık. Daha sonra buraya geldik. Allah, devletimizden razı olsun, depremi unutturdular bize. Gezdirdiler, eğlendirdiler, yiyeceğimizi, içeceğimizi her şeyimizi karşıladılar, çok memnunuz’’ dedi.

Depremde en çok etkilenen çocuklar burada sosyal yaşam ve oyun alanlarında o günleri unutmaya çalışıyorlar. Mardin’de oldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren çocuklar, oyun alanlarında, sosyal alanlarda ve yapılan etkinlikler ile o korkuyu biraz da olsa unutmuş durumda.


Hatay’dan gelen çocuklardan Esra, ‘’Burada yurtların açık olduğunu duyduk ve buraya geldik. Buraya geldik her şeyimiz karşılanıyor, bize çok yardım ediliyor. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin" ifadelerinde bulundu.

İlk geldiklerinde hiçbir şeyleri olmadığını söyleyen Elif ise "Burada her şeyi verdiler. Deprem olduğunda yatıyordum, gözlerimi açtığımda dolap sallanıyordu, sonra kalktım, dolap üstüme geldi. Kaçtım ve dolap üstüme geldi. Kardeşimi uyandırdım, çocuk odasındaki dolap çok kötü sallanıyordu. Kafamı kapıya çarptım. Kapıya doğru gittim deprem durdu. Dışarı çıktık herkes arabasına binip kaçıyordu. Biz de bir dolmuşçunun arabasına binip camiye gittik" şeklinde konuştu.


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#Deprem
#Kahramanmaraş
#Mardin
#Hatay
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