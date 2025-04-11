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Mardin'de otomobiller çarpıştı: AK Parti İlçe Başkanı ile altı kişi yaralandı

Mardin'de otomobiller çarpıştı: AK Parti İlçe Başkanı ile altı kişi yaralandı

00:2911/04/2025, Cuma
IHA
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AK Parti Midyat İlçe Başkanı Yarış'ın yaralandığı trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.
AK Parti Midyat İlçe Başkanı Yarış'ın yaralandığı trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış ile altı kişi yaralandı. Başkan Yarış, diğer yaralılar ile birlikte tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada aralarında AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış'ın da olduğu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin-Midyat yolu Bağlar Mahallesi'nde Abdulmecit K. idaresindeki 07 DJZ 536 plakalı otomobil, 06 DE 0678 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi. Kazada, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, Abdulmecit K., Tayfun Ç., Yasemin G., Burak A., Huda A. ve Selma G. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başkan Yarış tedbir amaçlı Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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