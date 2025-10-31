Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin'de tır ile kamyon çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Mardin'de tır ile kamyon çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

20:2431/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Sıraç A'nın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Sıraç A'nın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Mardin Dargeçit'te tırla çarpışan kamyonun sürücüsü Sıraç A. hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ekipler, sürücünün araçta sıkışarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde tırla çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırsal Ilısu Mahallesi mevkisinde Sıraç A'nın (59) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, plaka ve sürücüsün kimliği öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kamyonda sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıraç A'nın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.


#Mardin
#tır
#kamyon
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM burs sonuçları 2025-2026 ne zaman açıklanacak? İşte VGM burs sonuçları sorgulama ekranı ve son gelişmeler