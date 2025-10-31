Mardin'de tır ile kamyon çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Mardin Dargeçit'te tırla çarpışan kamyonun sürücüsü Sıraç A. hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ekipler, sürücünün araçta sıkışarak hayatını kaybettiğini tespit etti.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde tırla çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırsal Ilısu Mahallesi mevkisinde Sıraç A'nın (59) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, plaka ve sürücüsün kimliği öğrenilemeyen tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kamyonda sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sıraç A'nın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.