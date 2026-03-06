Mark Rutte: İran’ın Türkiye’ye yönelik füze saldırısını kınıyoruz

İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatla ilgili Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), NATO’nun yanı sıra ABD, Belçika, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi birçok ülkeden tepkiler yükseldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Bunu açıkça kınıyoruz. Bildiğiniz gibi NATO hava füze savunması bunu etkisiz hale getirebildi. Ayrıca bu bizim NATO topraklarının her karışını savunacağımıza dair açık bir kanıt. Ordumuz sürekli olarak bunu takip ediyor. Ama elbette bu ciddi bir durumdu ve kesinlikle kınanmalıdır” dedi.

KABUL EDİLEMEZ

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric “Çatışmanın diğer bölgelere yayılma riski taşıdığını görüyoruz” dedi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “Tabii ki Türkiye bu füzeleri düşürebilecek kapasitede” değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye’nin egemen topraklarına yönelik saldırıların “kabul edilemez” olduğunu belirterek, ABD’nin tam desteğini taahhüt etti. BAE Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, füze fırlatılmasını şiddetle kınandığı bildirildi. Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, “Halka ve sivil altyapıya yönelik bu rastgele saldırıları şiddetle kınıyorum” paylaşımında bulundu. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Hakan Fidan ile telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, “İran’ın Türkiye’ye yönelik füze saldırısını şiddetle kınadığımızı ve bu saldırı sonrasında Türk hükümeti ve halkıyla dayanışmamızı ilettiğimi belirttim” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, “Belçika, Türkiye’nin yanında kararlılıkla durmaktadır” ifadesini kullandı. Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, İran’ın NATO müttefiki Türkiye’ye füze fırlatmasının kabul edilemez olduğunun altını çizerek, Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, ülkesinin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Arnavutluk, NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız Türkiye ile tam dayanışma içindedir” ifadelerine yer verildi.







