Marketleri tehdit etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde düzenlenen “Milletle Birlikte, Milletin Emrinde” buluşmasında seçim vaatlerini kamuoyuna açıkladı. 39. Olağan Kurultay’ın ardından kurulan Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi tarafından hazırlanan vaatlerin doğrudan Özel tarafından duyurulması, parti içinde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Parti kulislerinde, “Vaatleri aday açıklar ve savunur. Özgür Bey'in açıklama yapması, CHP Genel Merkezi’nin gözünde adayın belli olduğu anlamına geliyor” değerlendirmeleri yapılırken, gözler 9 Mart’ta görülecek olan Ekrem İmamoğlu'nun baş sanığı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına ve olası sonuçlarına çevrildi.

B PLANI YORUMLARI

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında yer aldığı ve 9 Mart'ta başlayacak İBB davası, yalnızca hukuki bir süreç olarak değil, CHP’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları açısından da kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Davanın seyri ve çıkabilecek olası kararın, İmamoğlu'nun siyasi geleceği ve olası adaylığı üzerinde belirleyici olabileceği ifade ediliyor. Parti içindeki bazı isimler, adaylık ofisinin çalışmaları ve Özel'in vaatleri açıklamasını, "İmamoğlu senaryosuna karşı bir B planı" olarak yorumluyor.





LİDER MERKEZLİ SEÇİM KAMPANYASI

Kurultay sonrası oluşturulan yeni yönetim yapısında Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi’nin merkezi bir rol üstlenmesi dikkat çekiyor. Ofisin başında Özel’in bulunması ve seçim programının genel başkan tarafından kamuoyuna sunulması, lider merkezli bir kampanya hazırlığının işareti olarak değerlendiriliyor.





ADAYLIĞINI ERKEN İLAN ETTİ

Parti içi muhalefet ise aday belirleme sürecinin resmen tamamlanmadığını hatırlatarak, bu adımın “erken ilan” niteliği taşıdığını savunuyor. Özellikle İmamoğlu’na yakın çevreler, 9 Mart’taki dava süreci netleşmeden siyasi pozisyon alınmasının parti içi gerilimi artırabileceği görüşünde.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘İrtikap’ suçundan tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, zincir marketleri tehditle haraca bağlayan Özcan’a sahip çıkarken, marketleri boykotla tehdit etti. “Gelinen noktada Bolu'da bir tane şikayetçi yok, bir tek o üç harflilerden biri mi ikisi mi? Allah'ın izniyle pişman edeceğiz onları” diyen Özel şunları kaydetti: “Tüketimden gelen gücümüzü kullandığımızda ne yapabileceğimizi görecekler. Arkadaşımızı bu kadar haksız yere içeri attırmaya çalışan savcıya alet olmanın ne demek olduğunu görecekler. O savcı mı lazım size, biz mi lazım göreceğiz. O marketi belirleyelim. Önce Bolu’da başlayalım, sonra Türkiye’ye mi yayacağız bakalım.”



