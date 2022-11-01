Masa çatırdadı iki aday çıkabilir: Kılıçdaroğlu ve Akşener karşı karşıya

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 6’lı masada cepheleşmenin başladığını belirterek “Masadan iki cumhurbaşkanı adayı çıkabilir” dedi.

Destici, Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) 6’lı masaya katılma talebiyle ilgili soru üzerine, 6’lı masada artık bir cepheleşme olduğunu, masada şu an 2 cephe bulunduğunu ve bunların güç devşirme yarışında olduğunu belirtti. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için ayrı blokların oluştuğunu, ayrı isimlerin aday olduğunu ve ayrı partilerin şemsiyesi altında seçime gidildiğini görebileceklerini ifade eden Destici, şöyle konuştu: “6’lı masanın parçalandığını görebiliriz.”

TEK ADAYDA ANLAŞMA OLMAZ

“Belki bunu fikren söylemeyecekler, ‘Biz parlamenter sistemde anlaşmıştık, dolayısıyla iki seçime de ayrı giriyoruz ama ikinci tura kim kalırsa onun etrafında birleşiriz, Meclis’te beraber hareket ederiz ve Türkiye’yi parlamenter siteme döndürürüz’ diyebilirler ama ben çok kuvvetle muhtemel görüyorum, tek aday üzerinde anlaşma ihtimalleri gittikçe zayıfladı.”

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İKİNCİ TUR HESABI YAPIYORLAR

Destici, 6’lı masadan en az 2 Cumhurbaşkanı adayı çıkabileceğini iddia ederek, “Masa bana göre çatırdadı. Dağıldı hissi vermemek için de bunu gerekçelendirebilirler. Ortak aday ya da ortak listeyle ittifak altında seçime gitme ihtimallerinin çok zayıfladığını görüyorum” diye konuştu. 6’lı masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olmak istediklerini ifade eden Destici, “Bütün göstergeler bize o masada iki güçlü cumhurbaşkanı adayı olduğunu gösteriyor. Dolasıyla da ikinci tur hesabı yapıyorlar. Bu tür dışarıdan katılacak partileri de cepheleri güçlendirme hamleleri olarak değerlendiriyorum” diyerek masaya katılmak isteyen BTP’ye İYİ Parti’nin destek vermesine gönderme yaptı.

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