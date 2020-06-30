Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Maske üretiminde önemli karar O vergi sıfırlandı
POLİTİKA

Maske üretiminde üretiminde kullanılan kumaşlarda önemli karar ilave gümrük vergisi sıfırlandı

Maske üretiminde önemli karar: O vergi sıfırlandı

Maske üretiminde girdi olarak kullanılan "melt blown" kumaşlara uygulanan ilave gümrük vergisi ekime kadar yüzde 20'den yüzde sıfıra düşürüldü.

Haber Merkezi AA
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı.
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı.

Maske üretimiyle ilgili değişiklikleri Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, Ticaret Bakanlığınca dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede kişisel maske kullanımının önemi dikkate alınarak, maske üretiminde girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla düzenleme yapıldı.

Malatya'da üretilen maske 1 milyarın üzerinde sipariş aldı
OYNAT 00:00
Malatya'da üretilen maske 1 milyarın üzerinde sipariş aldı
Tüm dünyayı etkisi altına alına yeni koronavirüs salgınına karşı maske kullanımının önemli olduğunun vurgulanmasından sonra Malatya'da İnönü Üniversite'ne bağlı Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firmada AR-GE çalışması yaparak tüm dünyanın dikkatini çeken bir maske üretti. Diğer maskelere göre daha uzun süre kullanılabilen ve koronavirüse karşı koyabilme özelliğine sahip maske için 1 milyarın üzerinde sipariş alındı. Sağlık Bakanlığı'nca üretimi onaylanan maskenin diğer ülkelere gönderilmesi için onay bekleniyor.
  • Buna göre, maske üretiminde girdi olarak kullanılan "melt blown" kumaşlarda uygulanan ilave gümrük vergisi 1 Ekim'e kadar yüzde 20'den yüzde sıfıra indirildi.

Yıkanabilir koruyucu maske üretiyorlar
OYNAT 00:00
Yıkanabilir koruyucu maske üretiyorlar
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretim Teknolojisi Alanı öğretmenleri ile öğrencileri, yıkanabilir koruyucu maske üretimine başladı.

AB ile eş zamanlı düşürüldü

Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı ile de sanayicinin girdi maliyetlerini azaltmak, rekabet gücünü desteklemek ve nihai ürün fiyatlarını düşürmek amacıyla Türkiye ve Avrupa Birliği'nde (AB) üretimi olmayan girdi mahiyetinde ham madde ve ara mamullerde uygulanan gümrük vergileri AB ile eş zamanlı düşürüldü.

Akıllı maske ürettiler: Ateş ölçüyor, kendi kendini dezenfekte ediyor
KORONAVİRÜS
Akıllı maske ürettiler: Ateş ölçüyor, kendi kendini dezenfekte ediyor
  • Bu kapsamda, Türkiye'de üretimi bulunmayan 125 özel tanımlı ürünün gümrük vergilerinin yarından (1 Temmuz) itibaren düşürülmesi kararlaştırıldı.

Maske, solunum cihazı ve etil alkolde gümrük vergisi kalktı
EKONOMİ
Maske, solunum cihazı ve etil alkolde gümrük vergisi kalktı

Akıllı maske ürettiler: Ateş ölçüyor, kendi kendini dezenfekte ediyor
KORONAVİRÜS
Akıllı maske ürettiler: Ateş ölçüyor, kendi kendini dezenfekte ediyor

Ayda 2 milyon maske üretecekler
GÜNDEM
Ayda 2 milyon maske üretecekler
Abone Ol Google News
Baro saltanatına son

Baro saltanatına son

Üyelerin yüzde 20'sinin oyuyla başkanlık oynayanların devri bitiyor.
Jandarmadan film gibi operasyon

Jandarmadan film gibi operasyon

​Yakalanan zehir tüccarı: Ne oldu abi neler oluyor...
CERNde çalışan fizikçinin annesinin şaşkınlığı: Biz senin öğretmen olmanı bekliyorduk

Fiyat oyunu<br>deşifre oldu!

Fiyat oyunu
deşifre oldu!

İkinci el ​araç fiyatlarını bakın nasıl yükseltiyorlar..

​Bakan Soylu açıkladı: 9 ülkeyle ortak gerçekleştiriliyor.
Haftanın 11'i <br>tartışma çıkardı

Haftanın 11'i
tartışma çıkardı

Fenerbahçelileri isyan ettiren kadro.

​İşten çıkarılınca servis aracına kurşun yağdırdı.

​Gelişmiş ülkeler dahi çaresizken, Türkiye tüm dostlarına el uzattı.

​"Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar."

​Belediyelerin keyfi tutum ve hukuk oyunları özel firmaları bezdirdi.

​Hafter destekçilerinin maskesi düştü.

​Çin,Uygur Türkleri kadınlara zorla kürtaj yaptırıp kısırlaştırıyor.

​Çözüm konusunda Bilim Kurulu çalışma yapsın.

​FETÖ'cüler örgüt üyesi olmayan öğrencileri bu işkencelerle yıldırdı.

​Biz vuruyoruz, Avrupa destekliyor.
Manisa'daki depremin ardından suyun kokusunda yaşanan değişim, köylüleri endişelendirdi
Gündem

Manisa'daki depremin ardından suyun kokusunda yaşanan değişim, köylüleri endişelendirdi

Düzce'nin İstilli köyünde vatandaşlar, Manisa'da yaşanan depreminin ardından köy meydanında artezyenden gelen suyun kokmasının kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı incelemek üzere sudan numuneler alırken, kokuya kükürtün neden olmuş olabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: İstanbul Şehir Üniversitesi artık faaliyette değil
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: İstanbul Şehir Üniversitesi artık faaliyette değil

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı tarafından açılan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyeti, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı.
Türk astrofotoğrafçı çektiği Samanyolu fotoğraflarıyla ödül aldı
Teknoloji

Türk astrofotoğrafçı çektiği Samanyolu fotoğraflarıyla ödül aldı

Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün'ün İspanya'da çektiği fotoğraf, 'En İyi 25 Samanyolu Fotoğrafları' arasına seçildi. Uluslararası seyahat fotoğraf bloğu 'Capture The Atlas' tarafından her yıl düzenlenen 'En iyi Samanyolu Fotoğrafları' yarışması sonuçlandı. Yarışma dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri. Yarışmaya İtalya'dan Avustralya'ya dünyanın farklı yerlerinde çekilmiş yüzlerce fotoğraf katıldı. Ergün, daha önce de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in önünden geçişini görüntüleyerek büyük başarıya imza atmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.