Maske üretiminde önemli karar: O vergi sıfırlandı

Malatya'da üretilen maske 1 milyarın üzerinde sipariş aldı

Tüm dünyayı etkisi altına alına yeni koronavirüs salgınına karşı maske kullanımının önemli olduğunun vurgulanmasından sonra Malatya'da İnönü Üniversite'ne bağlı Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firmada AR-GE çalışması yaparak tüm dünyanın dikkatini çeken bir maske üretti. Diğer maskelere göre daha uzun süre kullanılabilen ve koronavirüse karşı koyabilme özelliğine sahip maske için 1 milyarın üzerinde sipariş alındı. Sağlık Bakanlığı'nca üretimi onaylanan maskenin diğer ülkelere gönderilmesi için onay bekleniyor.