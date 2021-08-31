MBB Gençlik Merkezi ek hizmet binası yakın zamanda açılıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, artan üye sayısının katılmak istediği sayısızca etkinliklerin kısıtlı bir ortamda yapılması gençlerin yeterli derecede etkinliklerden faydalanamaması, robotik kodlama atölye çalışmaları için uygun koşul ve zeminin oluşturulabilmesi, teknofest ve yazılım merkezi eğitimlerinin, zoom üzerinden yapılan online eğitimlerin, EBA derslerinin sağlıklı ve yararlı bir şekilde eğitimlerin icra edilebilmesi için daha geniş dersliklerin, kütüphanelerin, bilgisayar atölyelerine ihtiyaç duyulması üzerine;

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, her geçen gün artan talebi karşılamak adına başlatmış olduğu genişletme çalışmalarında sona doğru geldi.

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Çalışmaları kısa süre içerisinde bitecek ek hizmet binasının içerisinde gençlerden gelen istek üzerine kodlama atölyesi, yeni derslik ve yeni kütüphane yer alacak.