Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullarda temizlik hizmetleri ile ilgili yapılan açıklamada, 'Toplum Yararına Program kapsamında 30 bin kontenjan tahsis edilmiştir ve bu personel bugün itibarıyla tam zamanlı olarak göreve başlamıştır.' ifadeleri kullanıldı.