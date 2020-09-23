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EĞİTİM

MEB'den EBA'ya erişim sorunu açıklaması: Hızla çözüme ulaştırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, dün EBA'da yaşanan teknik sorunla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer, eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak 08.30 – 12.00 saatleri arasında aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim sorunlarının, vakit kaybetmeksizin yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırıldığını duyurdu. EBA’nın söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırıya uğradığı da kaydedilerek, "Yeni dönem açılışı ile çok yüksek düzeyde kullanım trafiğine ulaşan EBA, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kalmakta ve hizmet kalitesi etkilenebilmektedir. DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırılarını izleme raporlarına göre, söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği görülmüştür. Bu durumun erken farkına varılmasıyla anında müdahaleler neticesinde, 2 saat içinde EBA platformu ve EBA Canlı Ders sistemi hizmet sunmaya devam etmiştir" denildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos’ta uzaktan telafi eğitimiyle başlamıştı. Milyonlarca öğrenci dün ders başı yapacakken Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi çökmüş, büyük sıkıntı yaşanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise EBA'da yaşanan sıkıntıların kısa sürede çözüleceği açıklamasını yapmıştı.

Bakan Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu: EBA'da yaşanan sıkıntılar kısa sürede çözülecek
GÜNDEM
Bakan Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu: EBA'da yaşanan sıkıntılar kısa sürede çözülecek

"Teknik sıkıntı yoğunluğa bağlı yaşandı"

Milli Eğitim Bakanlığından, EBA uygulamasına erişim sorununun, teknik ekiplerce yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırıldığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinde EBA platformuna ve EBA Canlı Ders uygulamasına erişimde yaşanan teknik sorunla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. "Eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak 08.30-12.00 saatleri arasında, aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim sorunu, vakit kaybetmeksizin teknik ekiplerimizce yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırılmıştır." bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bakan Selçuk'tan EBA açıklaması: İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan herkes gelebilir
GÜNDEM
Bakan Selçuk'tan EBA açıklaması: İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan herkes gelebilir

"22 Eylül itibarıyla uygulamaya alınan canlı ders zaman çizelgesindeki yeniliklerle, bir öğrencinin gün içinde işleyebileceği canlı ders sayısı büyük oranda artırılmıştır. Bu uygulamayla, TRT EBA TV yayınlarına ilave olarak öğrencilerin, günlük ders programının tamamına yakınını canlı dersler aracılığıyla, öğretmenleriyle etkileşimli olarak yapması amaçlanmıştır. Söz konusu uygulamanın ilk günü olması sebebiyle eş zamanlı kullanıcı yoğunluğu oluşmuştur. Eş zamanlı kullanımdan kaynaklı bu durumla ilgili tespitler, anlık olarak yapılmış ve aynı gün iyileştirmeler devreye alınmıştır. Bu kapsamda öğrencinin, dersin başlamasından 30 dakika öncesine kadar kolaylıkla sisteme erişerek doğrudan canlı dersine katılabilmesini sağlayacak 'hızlı geçiş' özelliği iyileştirilmiştir."


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Yaz tatilinde EBA TV yine yayında olacak
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Yaz tatilinde EBA TV yine yayında olacak

"Siber saldırılara anında müdahale edildi"

Bakanlığın açıklamasında, yeni dönem açılışı ile çok yüksek düzeyde kullanım trafiğine ulaşan EBA'nın, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kaldığına ve hizmet kalitesinin etkilenebildiğine işaret edildi. Dağıtık Hizmet Engelleme Saldırılarını İzleme Raporları'na göre, söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği bildirilen açıklamada, "Bu durumun erken farkına varılmasıyla anında müdahaleler neticesinde, 2 saat içinde EBA platformu ve EBA Canlı Ders sistemi hizmet sunmaya devam etmiştir. EBA sistemleri 7/24 kontrol merkezi ile izlenmekte ve kesintisiz hizmet sunumu için gerekli müdahaleler yapılmaktadır. 22 Eylül öğleden sonra ve 23 Eylül tarihlerinde benzer kullanım yoğunluğuyla karşılaşılmasına rağmen herhangi bir sorun olmaksızın öğrenci, veli ve öğretmenlerimize hizmet sunulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.


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