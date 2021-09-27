Gündem Meclis açılışı öncesi son Kabine bugün toplanıyor Fahiş fiyatlar masada
ANKARA

Meclis açılışı öncesi son Kabine bugün toplanıyor: Fahiş fiyatlar masada

TBMM'nin açılışından önce yapılacak Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Koronavirüs gündeminin değerlendirileceği toplantıda, Ticaret Bakanı Mehmet Muş sunum yapacak, fahiş fiyat artışları masaya yapılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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Meclis açılışı öncesi son Kabine bugün toplanıyor: Fahiş fiyatlar masada
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda vaka sayısında tırmanış ve Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin yansımaları ele alınacak. Artan vaka sayıları ile birlikte yeni tedbirler gelir mi soru da kabine toplantısında yanıt bulacak.

TİCARET BAKANI SUNUM YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyat artışı ile ilgili harekete geçileceğini belirtti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zincir marketler için müfettiş görevlendirdiğini belirtmesinin üzerine toplantıda fiyat denetimlerine ilişkin sunum gerçekleştirecek.

VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ ELE ALINACAK

Vaka sayısındaki korkunç yükselişin ardından, kış aylarıyla birlikte yeni tedbirler gelir mi sorusu toplantının önemli gündem maddesi arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son durumu aktararak gündeme ilişkin açıklamalar yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada yeni tedbirler var
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada yeni tedbirler var

ABD ZİYARETİ VE SOÇİ'DEKİ SURİYE ZİRVESİ KONUŞULACAK

Toplantının önemli başlıklarından birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD ziyareti olacak. Erdoğan, "Türk- Amerikan ilişkileri için sağlıklı bir sürecin işlemediğini söyleyemem" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni tedbirler gelecek mi?
GÜNDEM
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni tedbirler gelecek mi?
  • 29 Eylül'de gerçekleşecek Soçi'deki Suriye Zirvesi'nde, bölgedeki son durum ve Türkiye Rusya ilişkisi ele alınacak.

YENİ YASAMA YILI BAŞLIYOR

1 Ekim'de TBMM'de yeni yasama yılı başlayacak. Meclis gündemine öncelikli olarak hangi yasaların geleceği ve çalışma takvimi toplantıda değerlendirilecek.

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