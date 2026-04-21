Meclis çocukların oldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Genel Kurulda düzenlenen ‘TBMM Çocuk Özel Oturumu’na katıldı. Kurtulmuş, son dönemde yaşanan okul saldırılarının tüm yönleriyle araştırılması için Meclis'te komisyon kurulmasını yeniden gündeme getirdi.

Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı koltuğunu temsili olarak İnci Yıldız Şentürk'e devretti. Duygusal bir konuşma yapan Şentürk, okullarda yaşanan olayların kendilerini derinden etkilediğini belirtti. Şentürk, "Böylesi zamanlarda çocuklara düşen en önemli vazife birbirimize daha sıkı sarılmak, arkadaşlığımızı güçlendirmek, öğretmenlerimizin kıymetini daha iyi bilmek ve umudu hep birlikte diri tutmak. Arka-daşlarıma merhameti, dayanışma duygusunu büyütmelerini, birbirlerine sahip çıkmalarını hatırlatmak istiyorum. Yaşadığımız hadiseden sonra daha çok kenetlenmeliyiz. Derslerimize daha sıkı sarılacağız, öğretmenlerimizin emeklerine layık olmak için gayret göstereceğiz. Arkadaşlıklarımızı sağlamlaştıracağız” dedi. Oturumun sonunda TBMM Çocuk Özel Oturumu Bildirisi okundu.