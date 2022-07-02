Meclis tatile girdi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 20 günde yıpranacak bir adayla da uğraşmasınlar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında gazeteci Kenan Taş'ın sorularını yanıtladı. Millet İttifakı'nın adayı ile ilgili konuşan Kurtulmuş, 'Kimi aday göstereceklerini söylemek bize düşmez. Bizim adayımız 20 yıldır ortada ve yıpranmıyor da Allah aşkına onların adayı 20 günde mi yıpranacak? 20 günde yıpranan bir adayla da uğraşmasınlar. Kusura bakmasınlar yani.' ifadelerini kullandı.