|
Reklam
Reklam
Gündem

Megakentten büyük kaçış: Olası İstanbul depreminden endişe eden vatandaşlar şehri terk ediyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından olası İstanbul depreminden endişe eden vatandaşlar, şehir dışına göç etmeye başladı. İstanbul'da özellikle Avrupa Yakası'nda bulunan semtlerden taşınma talebi aldıklarını ifade eden Evden Eve Nakliyatçılar Derneği Başkanı Ali Ayılmazdır, vatandaşların Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Ankara ve Konya'yı tercih ettiğini söyledi. Ayılmazdır, "Beylikdüzü, Avcılar, Bağcılar, Sefaköy, Pendik, Kartal tarafından yoğunlukla Karadeniz bölgesine bir talep var. Anadolu Yakası’ndan ise Kadıköy’den göç fazla. İnsanların birçoğu da daha deprem testleri yapıyor. O testlere göre daha artacak diye düşünüyoruz" dedi.

15:56 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından göç oranında artış yaşandı.

İstanbul'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından göç oranında artış yaşandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana yıkıcı depremler, 11 ilde büyük hasara yol açtı. Depremlerde yaşanan yıkımın ardından risk altındaki kentlerde göç hareketliliğinde artış oldu. İstanbul sakinleri de bir yandan kent içinde daha az riskli semtlere taşınma arayışına girerken, bir yandan da kent dışına göç etmeye başladı.

Eski yapıların çoğunlukta olduğu illerde göç oranı arttı

İstanbul'da eski yapıların çoğunlukta olduğu Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy ve Kadıköy başta olmak üzere pek çok semtten şehir dışına göç oranı arttı.

Olası İstanbul depreminden endişe eden vatandaşlar, memleketlerine taşınma kararı alırken bazı vatandaşların ise deprem riskinin daha az bulunduğu illere yöneldiği öğrenildi. Kahramanmaraş depreminin ardından şehirden şehre göç oranında artış yaşandığını söyleyen Evden Eve Nakliyatçılar Derneği Başkanı Ali Ayılmazdır, vatandaşların Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Ankara ve Konya'yı tercih ettiğini söyledi.

'Binaların test sonuçlarına göre göç oranında artış yaşanabilir'

İstanbul'da özellikle Avrupa Yakası'nda bulunan semtlerden taşınma talebi aldıklarını ifade eden Ayılmazdır,
"Beylikdüzü, Avcılar, Bağcılar, Sefaköy, Pendik, Kartal tarafından yoğunlukla Karadeniz bölgesine bir talep var. Anadolu Yakası’ndan ise Kadıköy’den göç fazla. İnsanların birçoğu da daha deprem testleri yapıyor. O testlere göre daha artacak diye düşünüyoruz"
dedi.

'Vatandaşlar bir an önce kentten ayrılmaya odaklı'

İstanbul’u terk eden vatandaşların bir kısmının da eşyalarını depoya verip gitmeyi tercih ettiğini ifade eden Ayılmazdır, vatandaşların önceden hazırlanmak için en az 1 ay süre istediklerini şimdi ise bir an önce kentten ayrılmaya odaklandıklarına dikkat çekti. Ayılmazdır, nakliye şirketlerinin fahiş fiyatlarla gündeme gelmesine ilişkin ise şunları söyledi:

“Bunu yapanlar dernek üyelerimiz değil. Dernek olarak ayrıca önümüzdeki günlerde bir araya gelerek sektörde taşıma kaynaklı oluşabilecek fiyat sıkıntılarını da çözmeye çalışacağız. Bölgelere göre belli fiyatlar belirlenebilir”


#İstanbul
#deprem
#Evden Eve Nakliyatçılar Derneği
1 saat önce
default-profile-img
Megakentten büyük kaçış: Olası İstanbul depreminden endişe eden vatandaşlar şehri terk ediyor
Putin: Bryansk bölgesindeki silahlı saldırı 'Ukrayna'nın terör eylemi'
Stefan Kuntz ile Jorge Jesus bir araya geldi
Depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi
TBMM Başkanı Şentop KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü
AFAD'dan harita uygulaması: Adrese göre deprem tehlikesi sorgulanabilecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.