Megakentten büyük kaçış: Olası İstanbul depreminden endişe eden vatandaşlar şehri terk ediyor

İstanbul'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından göç oranında artış yaşandı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana yıkıcı depremler, 11 ilde büyük hasara yol açtı. Depremlerde yaşanan yıkımın ardından risk altındaki kentlerde göç hareketliliğinde artış oldu. İstanbul sakinleri de bir yandan kent içinde daha az riskli semtlere taşınma arayışına girerken, bir yandan da kent dışına göç etmeye başladı.
Eski yapıların çoğunlukta olduğu illerde göç oranı arttı
İstanbul'da eski yapıların çoğunlukta olduğu Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy ve Kadıköy başta olmak üzere pek çok semtten şehir dışına göç oranı arttı.
Olası İstanbul depreminden endişe eden vatandaşlar, memleketlerine taşınma kararı alırken bazı vatandaşların ise deprem riskinin daha az bulunduğu illere yöneldiği öğrenildi. Kahramanmaraş depreminin ardından şehirden şehre göç oranında artış yaşandığını söyleyen Evden Eve Nakliyatçılar Derneği Başkanı Ali Ayılmazdır, vatandaşların Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Ankara ve Konya'yı tercih ettiğini söyledi.
'Binaların test sonuçlarına göre göç oranında artış yaşanabilir'
'Vatandaşlar bir an önce kentten ayrılmaya odaklı'
İstanbul’u terk eden vatandaşların bir kısmının da eşyalarını depoya verip gitmeyi tercih ettiğini ifade eden Ayılmazdır, vatandaşların önceden hazırlanmak için en az 1 ay süre istediklerini şimdi ise bir an önce kentten ayrılmaya odaklandıklarına dikkat çekti. Ayılmazdır, nakliye şirketlerinin fahiş fiyatlarla gündeme gelmesine ilişkin ise şunları söyledi: