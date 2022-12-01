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POLİTİKA

Mehmet Ali Ilıcak: Annem FETÖ'ye sempati beslemiş olabilir ama FETÖ'cü değil

Eski medya patronu ve iş adamı Mehmet Ali Ilıcak, TVNET canlı yayınında 'FETÖ'nün medya yapılanması davası' kapsamında tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan annesi Nazlı Ilıcak ile ilgili konuştu. Kendisinin FETÖ mensubu olmadığını söyleyen Ilıcak "Annemin de mensup olduğunu sanmıyorum. Zamanında sempati duymuş olabilir." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Ali Ilıcak: Annem FETÖye sempati beslemiş olabilir ama FETÖcü değil
Mehmet Ali Ilıcak.

Eski medya patronu ve iş adamı Mehmet Ali Ilıcak, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

'FETÖ'nün medya yapılanması davası' kapsamında tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan annesi Nazlı Ilıcak ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Ilıcak, annesinin FETÖ'ye sempati duyduğunu ancak FETÖ'cü olmadığını söyledi.

"BAZI İNSANLAR GEÇ İDRAK EDEBİLİYOR"

"Ben FETÖ'ye hiç bir zaman mensup olmadım. Annemin de mensup olduğunu sanmıyorum." diyen Ilıcak, "Zamanında sempati duymuş olabilir yaptıklarından ötürü ama her şeye kesitli bakamazsınız çünkü hayata geniş perspektiften bakılması lazım. Ben annemi müdafaa noktasında da değilim. Bazı insanlar bazı şeyleri daha önce görebiliyorlar, bazı insanlar daha geç idrak edebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

​Mehmet Ali Ilıcak: Annem FETÖ'ye sempati beslemiş olabilir ama FETÖ'cü değil
OYNAT 02:00
​Mehmet Ali Ilıcak: Annem FETÖ'ye sempati beslemiş olabilir ama FETÖ'cü değil
Eski medya patronu ve iş adamı Mehmet Ali Ilıcak, TVNET canlı yayınında 'FETÖ'nün medya yapılanması davası' kapsamında tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan annesi Nazlı Ilıcak ile ilgili konuştu. Kendisinin FETÖ mensubu olmadığını söyleyen Ilıcak 'Annemin de mensup olduğunu sanmıyorum. Zamanında sempati duymuş olabilir.' ifadelerini kullandı.

"SONUNDA HERKES GERÇEĞİ GÖRDÜ"

Ilıcak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ olayı Türkiye için çok önemli bir hadise. Türkiye son on yılında bambaşka bir olayı yaşadı. Daha önce bizdendi içimizdendi, dosttu, kardeşti... Buradan düşmana geçiş herkes için kolay olmuyor. Çünkü siz benim dostumsunuz biz sizinle sohbet etmişiz ertesi gün ben size hakaret edemem ki. İnsanların bunu toparlama süreci var, bazı insanlar bunu üç günde toparladı bazıları üç ayda toparladı bazıları iki senede ama sonunda herkes Türkiye'ye yapılan sıkıntıyı, Türkiye'nin geçirdiği evrimi herkes gördü bence bugün."

Mehmet Ali Ilıcak'tan altılı masa yorumu: Akşener Kılıçdaroğlu'na oy isteyemez
GÜNDEM
Mehmet Ali Ilıcak'tan altılı masa yorumu: Akşener Kılıçdaroğlu'na oy isteyemez

Mehmet Ali Ilıcak'tan altılı masa yorumu: Akşener Kılıçdaroğlu'na oy isteyemez
OYNAT 01:12
Mehmet Ali Ilıcak'tan altılı masa yorumu: Akşener Kılıçdaroğlu'na oy isteyemez
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Mehmet Ali Ilıcak: Annem FETÖye sempati beslemiş olabilir ama FETÖcü değil

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