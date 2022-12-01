Mehmet Ali Ilıcak'tan altılı masa yorumu: Akşener Kılıçdaroğlu'na oy isteyemez

Eski medya patronu ve iş adamı Mehmet Ali Ilıcak, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ilıcak, altılı masaya da değindi.

"Meral Hanım ve Kemal Bey prensip olarak ikisi de değerli insanlar olabilir. Ama partilerinin tabanlarının birbiriyle hiçbir uyumu yok." diyen Ilıcak, "CHP her ne kadar Kemal Bey ile açılım sağlamaya çalışsa da halkın nezdinde maalesef CHP'nin muhafazakar kesim karşısında çok iyi bir yeri yok. " ifadelerini kullandı.

"MERAL HANIM ONUN İÇİN OY İSTEYEMEZ"

Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu takdirde altılı masanın bir ilerleme kaydedemeyeceğini söyleyen Ilıcak, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına yönelik bir şey olarak sarf etmiyorum. Ben Meral Hanım'ın da onun için oy isteyebileceğine inanmıyorum. Çünkü onun tavanı istese bile tabanı buna gerekli cevabı vermez. Dolayısıyla şu an adaylar ortaya çıksın, bunun üzerinde başka bir program olursa konuşuruz."