Gündem Mehmet Tevfik Göksu Algı ve manipülasyon bitti diyerek İstanbulun son üç yılını paylaştı
POLİTİKA

Mehmet Tevfik Göksu 'Algı ve manipülasyon bitti' diyerek İstanbul'un son üç yılını paylaştı

İBB AK Parti Grupbaşkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından "İşte CHP’li İBB yönetimindeki İstanbul’un geride kalan 3 yılı" notuyla bir paylaşım yaptı. Göksu'nun paylaştığı videoda, İstanbul'un ulaşım ve trafik sorunun çözeceğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına, İBB'nin karla mücadeledeki yetersizliğine, durdurulan projelere ve kesilen çınar ağaçlarına yer verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Tevfik Göksu Algı ve manipülasyon bitti diyerek İstanbulun son üç yılını paylaştı
Mehmet Tevfik Göksu

İBB AK Parti Grupbaşkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB'nin AK Parti döneminde yapılan projeleri sahiplenmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla saat 14:00'ü işaret eden Göksu şu ifadeleri kullandı:

"Metrolardan tutun diğer birçok İBB AK Parti döneminde yapılan projeyi kendileri yapmış gibi 1 haftadır gösterip durdular.

Algı ve manipülasyon bitti.

Şimdi sıra İstanbul'un gerçeklerinde.

CHP'li İBB'nin 3 yılda İstanbul'u nereye götürdüğünü bugün 14.00'te sizlerle paylaşacağız."

"İSTANBUL'UN 3 YILI"

Göksu, saatler 14:00'ü gösterdiğinde, "Artık algı ve manipülasyonları tükendi. Şimdi sırada gerçekler var. İşte CHP’li İBB yönetimindeki İstanbul’un geride kalan 3 yılı…" sözleriyle CHP'li İBB'nin son üç yılını gözler önüne seren bir paylaşım yaptı.

Göksu'nun paylaştığı görüntülerde İstanbul'un ulaşım ve trafik sorunun çözeceğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına, İBB'nin karla mücadeledeki yetersizliğine, durdurulan projelere ve kesilen çınar ağaçlarına yer verildi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu paylaştı: İBB'nin gerçek 3 yılı
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İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu paylaştı: İBB'nin gerçek 3 yılı
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ekrem İmamoğlu başkanlığında 3'üncü yılını geride bırakmasına ilişkin İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu bir paylaşımda bulundu.


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