Mehmet Tevfik Göksu 'Algı ve manipülasyon bitti' diyerek İstanbul'un son üç yılını paylaştı

İBB AK Parti Grupbaşkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB'nin AK Parti döneminde yapılan projeleri sahiplenmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla saat 14:00'ü işaret eden Göksu şu ifadeleri kullandı:

"Metrolardan tutun diğer birçok İBB AK Parti döneminde yapılan projeyi kendileri yapmış gibi 1 haftadır gösterip durdular.

Algı ve manipülasyon bitti.

Şimdi sıra İstanbul'un gerçeklerinde.

CHP'li İBB'nin 3 yılda İstanbul'u nereye götürdüğünü bugün 14.00'te sizlerle paylaşacağız."

Metrolardan tutun diğer birçok İBB AK Parti döneminde yapılan projeyi kendileri yapmış gibi 1 haftadır gösterip durdular.



Algı ve manipülasyon bitti.

Şimdi sıra İstanbul'un gerçeklerinde.



CHP'li İBB'nin 3 yılda İstanbul'u nereye götürdüğünü bugün 14.00'te sizlerle paylaşacağız. REKLAM June 28, 2022

"İSTANBUL'UN 3 YILI"

Göksu, saatler 14:00'ü gösterdiğinde, "Artık algı ve manipülasyonları tükendi. Şimdi sırada gerçekler var. İşte CHP’li İBB yönetimindeki İstanbul’un geride kalan 3 yılı…" sözleriyle CHP'li İBB'nin son üç yılını gözler önüne seren bir paylaşım yaptı.

Artık algı ve manipülasyonları tükendi. Şimdi sırada gerçekler var.



İşte CHP’li İBB yönetimindeki İstanbul’un geride kalan 3 yılı… pic.twitter.com/jST5CVYlN1 — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) June 28, 2022

Göksu'nun paylaştığı görüntülerde İstanbul'un ulaşım ve trafik sorunun çözeceğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına, İBB'nin karla mücadeledeki yetersizliğine, durdurulan projelere ve kesilen çınar ağaçlarına yer verildi.

GÜNDEM Mehmet Tevfik Göksu AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplenen İBB'nin oyununu bozdu