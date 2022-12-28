Mehmetçik Cudi'ye üs kurdu: 55 güvenlik kulesi ile izleniyor

Irak'ın kuzeyindeki Zaho'yu kuş bakışı gören Cudi, 2019'a kadar PKK'lı teröristlerin gizlendiği yerler arasındaydı. Terör örgütü bu dağlarda yurt içindeki saldırıları organize ediyordu. Son 3 yılda Cudi'ye operasyonlar yoğunlaştı.

Terörden arındırıldı

Operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, adım adım ilerledi komandolar. Girilemez denilen sarp coğrafyada tek terörist bırakmadılar.

Komandolar temizlenen her karış toprağı teröristler için geri dönülmez hale getirdi. TRT Haber'de yer alan Damla Bürçeler imzalı habere göre güvenlik konsepti kapsamında 55 güvenlik kulesi ve modüller üs bölgesi yapıldı.

Termal kameralar, sarp silah sistemleri, radarlar son teknoloji ile korunuyor Cudi.

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GÜNDEM Cudi'de teröristlere ait depoda 13 kalaşnikof ele geçirildi

Yaşam kuleleri en hakim tepelerde

Günlerini bu üslerde geçiren komandolar için de her şey düşünülmüş. Yaşam kuleleri en hakim tepelerde yer alıyor. Jandarmanın gözü her daim bu sisli dağların üzerinde.

Teröristlerin girilemez dedikleri Cudi'de 70 kilometrelik yol yapıldı. Üs bölgelerine ve kulelere ulaşım kolaylıkla sağlanıyor.

2007 yılında Cudi'de şehit olan Jandarma Komando Astsubay Halit Özçelik, Teğmen İsmail Can Akdeniz ve bütün Cudi şehitlerinin intikamı alındı.

Zirvede dalgalanan Türk bayrağı hem Irak'tan hem de Suriye'den görünüyor.