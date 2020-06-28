Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Mehmetçik, Pençe Kaplan Operasyonunda teröristlerin mühimmatlarını bir bir imha ediyor
POLİTİKA

​Mehmetçik, Pençe Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin mühimmatlarını bir bir imha ediyor

Mehmetçik, Pençe Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin mühimmatlarını bir bir imha ediyor

Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında terör örgütüne vurulan darbeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, PKK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "17 Haziran tarihinde başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Komandolarımız Haftanin bölgesinde yürüttükleri yoğun arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere nefes aldırmıyor. Terör örgütü PKK’nın bütün inlerine giren ve girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, son olarak 24 adet sığınak ve mağara daha tespit etti. Sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

Ele geçirilen mühimmatlar şöyle:

1 adet Biksi Otomatik Tüfek
2 adet AK-47 Piyade Tüfeği
1 adet Keskin Nişancı Tüfeği
1 adet PGG-7 Roketatar
700 adet Biksi mühimmatı
200 adet AK-47 Mühimmatı
800 adet uçaksavar mühimmatı
11 roketatar mühimmatı
35 adet havan mühimmatı
8 adet el bombası
55 EYP
1250 adet mekanik fünye
1000 adet elektrikli fünye
3 çuval amonyum nitrat
1500 metre elektrik kablosu
2 Termal elbise
1 adet sabit merkez terörist telsizi
2 adet 5 kw jeneratör
3 ton mazot/benzin
2 adet TV
3 adet hilti
Bol miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri

MSB: Haftanin'de mühimmatlar imha ediliyor
GÜNDEM
MSB: Haftanin'de mühimmatlar imha ediliyor

MSB: Haftanin'de, EYP'ler etkisiz hale getiriliyor
GÜNDEM
MSB: Haftanin'de, EYP'ler etkisiz hale getiriliyor

MSB duyurdu: Teröristlerin hain saldırısını Mehmetçik engelledi
GÜNDEM
MSB duyurdu: Teröristlerin hain saldırısını Mehmetçik engelledi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor
GÜNDEM
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor

MSB duyurdu: Teröristlere bir darbe daha
GÜNDEM
MSB duyurdu: Teröristlere bir darbe daha
Abone Ol Google News
Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

​Van'da işçilere hain saldırıyı düzenleyen teröristler öldürüldü.
Kilosu 5 bin lira

Kilosu 5 bin lira

Siparişlere yetişemiyor, 6 ülkeden talep var.
AYT sona erdi

AYT sona erdi

Öğrenciler, YKS'nin ikinci oturumunda ter döktü.
İşin aslı başka çıktı

İşin aslı başka çıktı

Sınava geç kalarak 'akraba kurbanı oldum' demişti ama...
Diyanet duyurdu: Yarın başlıyor

Diyanet duyurdu: Yarın başlıyor

İlk dersi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verecek.

​Sağlıklı turizm ilkesiyle doğayla iç içe, kalabalıklardan uzak alternatif turizm politikaları geliştiriyor.
Bir askerimiz <br>şehit oldu

Bir askerimiz
şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çatışma çıktı.
Avrupa'ya satılıyor

Avrupa'ya satılıyor

​Erzurum'da ceset torbaları üretiliyor.
Polis son <br>saniyede yetiştirdi

Polis son
saniyede yetiştirdi

Sınava 7 dakika kala yardım istedi, polisler kayıtsız kalmadı.
İstanbul'da endişelendiren görüntü

İstanbul'da endişelendiren görüntü

​Binlerce ölü balık göl kıyısına vurdu.

​Bloomberg: Macron'un hesabı Libya değil, Doğu Akdeniz.
Bir çöküşün hikayesi

Bir çöküşün hikayesi

​Eskişehirspor artık 2. Lig'de mücadele edecek.

YKS nedeniyle 81 ilde uygulanıyor.

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Muğla'nın beyaz mermeri 60 ülkeye ihraç ediliyor.

​Yedi yılda ihlal oranı sadece yüzde 1,09.

Koyunları rahatlatıyor, yününden gelir elde ediliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.